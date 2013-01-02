زندان محل مناسبی برای افراد غیربزهکار نیست

جواد کولیوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اینکه نباید زندان محلی برای حبس افراد غیربزهکار باشد، اظهار داشت: باید سعی شود که زمینه آزادی آنها فراهم شود و این رسالت خطیر به عهده ستاد دیه استان است.

وی به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره ستاد دیه خواستار مشارکت همه آحاد جامعه در امر خداپسندانه کمک به زندانیان آبرومند غیربزهکار شد و افزود: ستاد دیه تنها نهاد مردمی است که در آزاد سازی زندانیان جرائم غیرعمد فعالیت می کند و رسیدن به اهداف متعالی در این ستاد نیازمند همکاری تمامی نهادهای مدنی و حمایتی در جامعه است.



کولیوند ادامه داد: وظیفه انسانی تمام شهروندان است که در آزاد سازی همشهریان خود که از بد حادثه گرفتار شده اند مشارکت کنند.



نماینده مردم کرج در مجلس با بیان اینکه اعتبارات ستاد دیه شامل دو بخش اعتبارات دولتی و کمک های مردمی است، گفت: اعتبارات دولتی مربوط به حمایت های دولت در سفر ریاست جمهوری بوده که در اختیار چهار بانک عامل قرار می گیرد.



وی افزود: این اعتبار به عنوان وام قرض الحسنه در اختیار متقاضیان واجد شرایطی گذاشته می شود که پرونده آنها از طرف کمیته تحقیق با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) تکمیل شده است. بخش دیگر نیز مربوط به کمک های مردمی است که به صورت وام بلاعوض به مددجویان اعطا می شود.



رضایت دو میلیارد تومانی شاکیان جرایم غیرعمد



نماینده مردم کرج در مجلس همچنین از گذشت شاکیان به مبلغ دو میلیارد تومان خبر داد و گفت: با فعالیتهای کمیته سازش و همکاری خوب شاکیان پرونده قضائی، ستاد دیه توانست مبلغ دو میلیارد تومان رضایت شاکیان را اخذ کند.

