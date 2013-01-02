استفاده از ظرفیت مجمع خیرین برای بازسازی عتبات عالیات ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین فروزان‌مهر در جلسه شورای سیاست‌گذاری مجمع خیرین ستاد بازسازی عتبات عالیات استان با بیان اینکه علت عدم توسعه مناسب عتبات عالیات، خواست آشکار رژیم بعث عراق بوده، اظهار کرد: با سقوط صدام و استقرار دولت جدید، زمینه حضور زائران و عاشقان اهل بیت(ع) در عراق فراهم شده و بازسازی و توسعه عتبات مقدسه رونق مناسبی یافته است.

وی افزود: با توجه به تحولات منطقه و رویکرد جهانی، امروزه مناسبات به مرزهای جغرافیایی محدود نمی‌شود، بلکه به سمت عقیدتی شدن سوق یافته است.

نماینده عالی دولت در استان خراسان رضوی اظهار کرد: درخشش اسلام و فرهنگ اهل بیت(ع)، ایجاد امت بزرگ اسلامی در منطقه و جهان را نوید می‌دهد و اکنون شرایط به گونه‌ای رقم خورده که سرعت و سهولت ارتباطات و تعاملات اجتماعی و انسانی، ایجاد جوامع جدیدی بر پایه اشتراکات به ویژه در زمینه اعتقادی را به دنبال داشته است.

وی با اشاره به تلاش دشمنان در جهت ایجاد تفرقه و تشدید اختلافات قومی و مذهبی، تاکید کرد: هراس نظام سلطه و استکبار از انسجام و اتحاد روزافزون مسلمانان و شیفتگان اهل بیت عصمت و طهارت(ع) نیز از همین رو است.

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: وحدت و اتحاد امت اسلامی، تحولات مهمی در منطقه و جهان در راستای زوال نظام سلطه رقم خواهد زد که بیداری اسلامی یکی از مصادیق بارز آن است.

فروزان‌مهر به موضوع بازسازی و توسعه عتبات مقدسه در عراق نیز اشاره کرد و گفت: باید از ظرفیت درخور توجه خیرین و انگیزه های بالای مردمی در راستای مشارکت در بازسازی و توسعه عتبات عالیات استفاده کرد.

وی بر جذب کمک‌های خیرین، ساماندهی نذورات و هدایت آن‌ها به سمت بازسازی و توسعه عتبات مقدسه عراق در راستای تحقق اهداف شورای سیاست گزاری ستاد بازسازی عتبات عالیات تاکید کرد.

استاندار خراسان رضوی افزود: استفاده از ظرفیت نظام مهندسی برای احداث بناهایی ماندگار، مقاوم و متناسب با معماری اصیل اسلامی، از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

فروزان‌مهر تاکید کرد: علاوه بر توسعه حرم ائمه اطهار(ع)، باید به تعریف پروژه های متناسب با اقتضائات و نیازهای زائران، مانند احداث هتل‌ها و مجتمع‌های تجاری در مجاورت و حریم حرم‌های مطهر نیز توجه شود.

وی همچنین بر استفاده از ظرفیت ایرانیان مقیم خارج از کشور در این راستا تاکید کرد و گفت: استفاده از توان بخش خصوصی نیز باید در دستور کار قرار گیرد.

گفتنی است در ابتدای این دیدار اعضای شورای سیاست گذاری و مجمع خیرین ستاد بازسازی عتبات عالیات، گزارشی از فعالیت‌های خود طی سال جاری در کشور عراق ارائه کردند.