اربعین نماد احیا دین اسلام و استکبارستیزی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اسکندپور بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم گرامیداشت اربعین سالار شهیدان حضرت امام حسین (ع) در جهاد دانشگاهی واحد اردبیل گفت: اربعین یعنی گذشت چهل روز از مصیبت عاشورا که به خاطر احیای اسلام در تاریخ ماندگار شد.

وی با اشاره به فلسفه نهضت عاشورا افزود: گاه مسلمان و عزاداران حسینی این سئوال را مطرح می‌ کنند که چرا فقط برای امام حسین (ع) اربعین تعیین شده است، پاسخ این سئوال سرشار از نکات ارزشمندی است.

اسکندرپوربا بیان اینکه برای این سوال پنج پاسخ مطلوب وجود دارد، ادامه داد: مصیبت امام حسین(ع) از همه مصیبتها بزرگتر و سخت‏تر بود و همین عامل کافی است که نشان دهد چرا برای این امام همام بیش از سایر ائمه عزاداری می‌کنیم و چرا فقط برای ایشان روز اربعین تعیین شده و برای امامان دیگر و حتی پیامبر اکرم (ص)، مراسم روز اربعین نداریم.

برگزاری مراسم اربعین نشان از عظمت امام حسین (ع) است





وی بیان داشت: اولین دلیل فداکاریهای امام حسین (ع) است که دین را زنده کرد و نقش او در زنده نگهداشتن دین اسلام، ویژه و حائز اهمیت است. این فداکاریها را باید زنده نگه داشت و اربعین نماد این زنده نگهداشتن است.



این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه مصیبت حضرت امام حسین (ع)، برای هیچ امام و پیامبری پیش نیامده است، تصریح کرد: اگر عامل دیگری هم در کار نبود، همین عامل کافی است که نشان بدهد چرا برای امام حسین(ع) مراسم متعددی برپا می‏کنیم.

اربعین عامل مقابله با توطئه دشمن در نابودی دین بود



اسکندرپور با یادآوری اینکه دشمنان اسلام با به شهادت رساندن امام حسین (ع)، قصد نابود کردن دین را داشتند، عنوان کرد: دشمنان تلاش کردند تا حادثه کربلا به کلی فراموش شود، اما شیعیان برای مقابله با اینها، از هر مناسبتی استفاده می‏کردند که یکی از این مناسبتها، حادثه روز اربعین است.

وی یکی از نشانه ‏های مؤمن را زیارت امام حسین (ع) در روز اربعین برشمرد و متذکر شد: از حضرت امام حسن عسکری (ع) روایت شده که علامتی مؤمن پنج چیز شامل پنجاه و یک رکعت نماز فریضه و نافله در شبانه‏روز، زیارت اربعین، انگشتر به دست راست کردن، پیشانی بر خاک نهادن در سجده و بسم الله را بلند گفتن است.