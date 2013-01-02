هشت کاروان پیاده از کاشمر به پابوسی هشتمین امام رئوف رفتند

حجت الاسلام کاظم سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این کاروانها شامل یک هزار نفر می شوند اظهارکرد: تعداد زیادی نیز به صورت خودجوش عازم حرم مطهر علی بن موسی الرضا(ع) شدند و ما آماری از آنها نداریم.

وی همچنین به ارزش و پاداش زیارت امام رضا (ع) اشاره و گام برداشتن باپای پیاده جهت رسیدن به معشوق و زیارت و پابوسی ثامن الحجج (ع) را دارای اجر و پاداش بسیار زیادی دانست.

سالاری تصریح کرد: کاروان‌های پیاده از مصادیق شعائر دینی هستند که جنبه‌های مختلفی در آن نهفته است و از آن جا که این حرکت پیاده ‌روی درمسیری طولانی است نوعی ورزش هم می‌تواند لحاظ شود و هم یک حرکت فرهنگی است.

سالاری در ادامه با بیان اینکه شهادت امام حسین (ع) و یاران ایشان چراغ هدایت بشریت را روشن نگه داشته، ‌اضافه کرد: جهانیان به ویژه مسلمانان برای همیشه وامدار ائمه معصوم (ع) و اصحاب ایشان هستند چرا که باهدیه کردن خون خود برای زنده نگه داشتن دین مبین اسلام کمک شایانی کردند.

وی با اظهار به اینکه امام حسین (ع) شخصیتی متعلق به جهانیان و همه اعصاراست، افزود: باید برای انتقال آموزه‌های دینی و معرفی دقیق دین مبین اسلام اهتمام شود تا در راستای احیا و عمل به مفاهیم اسلامی قدمی برداشته شود چرا که در این صورت این مفاهیم الهی در جامعه بهتر نهادینه می‌شود.

وی با تقدیر از تمامی دستگاهها جهت خدمات رسانی مطلوب به زائران تصریح کرد: تمامی ادارت در حد توان همکاری داشته و هیچ گونه کوتاهی نداشتند.

شایان ذکر است: به مناسبت اربعین حسینی کاروان های زیارتی شهرستان کاشمر متشکل از هزار نفر ازعاشقان و دلدادگان علی ابن موسی الرضا(ع)، مسیر 270کیلومتری کاشمر تا مشهد مقدس را با پای پیاده می پیمایند.