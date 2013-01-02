بانک رفاه شش هزار میلیارد تسهیلات پرداخت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید ضیا الدین ایمانی عصر چهارشنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری مازندران اظهار داشت: از سوی بانک رفاه حدود چهار هزار میلیارد تومان برای بخش کشاورزی استانها به صندوق توسعه ملی اعتبار اختصاص داده شده است.



وی افزود: بانک رفاه از سال 91 به عنوان بانک غیر دولتی و خصوصی اساسنامه آن تشکیل شده و 100 درصد سهام آن به سازمان تامین اجتماعی اختصاص داده شده است.



مدیرعامل بانک رفاه کارگران کشور یادآور شد: این بانک دارای هزار و 100 شعبه و هزار و 500 باجه در سراسر کشور بوده و در تمام شهرستان ها به مردم خدمات ارائه می کند.



ایمانی افزود: تاکنون حدود شش هزار میلیارد تومان از منابع جذب شده بانک به اعطای تسهیلات به متقاضیان اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه بانک رفاه در همه حوزه ها نقش خوب و موثری داشته است، گفت: این بانک توانست در بخش خدمات، صنعت، مسکن و گردشگری خدمات ارزنده ای به هموطنان در سراسر کشور ارائه کند.



این مقام مسئول اظهار داشت: صندوق توسعه ملی به دلیل پایین بودن سود بانکی فرصت مناسبی بوده که طرحهای اشتغال زایی در بخش صنعت و معدن از تسهیلات این صندوق استفاده کنند.



وی ادامه داد: صندوق توسعه ملی تسهیلات خود را به طرحهای ایجادی و سرمایه درگردش پرداخت می کند که سود بانکی در بخش صنعت 16 درصد و کشاورزی 13 درصد است.



