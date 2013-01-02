سند دار کردن موقوفات کشور نیازمند سه هزار میلیارد ریال اعتبار است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد مهدی حاتمی بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه همایش همفکری سازمان اوقاف و امورخیریه،ثبت اسناد و املاک و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیز داری در جمع خبرنگاران اظهار کرد: برای سند دار کردن همه موقوفات کشور نیازمند سه هزار میلیارد ریال پول هستیم

وی عنوان کرد: درآمد همه موقوفات کشور در طول سال به مبلغ سه هزار ریال نمی رسد و از دولت می خواهیم بودجه ای برای انجام این منظور به سازمان اوقاف اختصاص دهد.

وی ادامه داد: در بحث منابع طبیعی و موقوفات سالیان طولانی افرادی بودند که به مقررات وقف پایبند نبودند و حتی اصول انسانی را هم زیر پا می گذاشتند.

وی افزود: همه افرادی که در کشور دلشان برای وقف می سوزد و نگران هستند باید به میدان بیایند و هر کاری از دستشان بر می آید انجام دهند تا بحث سند دار کردن موقوفات هر چه سریعتر به نتیجه برسد.

حجت الاسلام خاتمی اظهار کرد: هشت هزار و 500 پرونده زمین خواری از سال 90 در محاکم مطرح بوده است که از این میزان دو هزار و 40 پرونده در سال جاری تعیین تکلیف شده است.

وی افزود: مجموعه اختلاف های که اوقاف با سازمان های دیگر دارد بدون مراجعه به محاکم قضایی حل می شود و سعی شده است در محیط همکاری و همفکری و با سرعت بالاتر نسبت به پرونده های که در مراجع قضایی مطرح می شود کارها پیش برود.

وی بیان کرد: مراجعه سازمان های دولتی به دستگاه قضا حجم پرونده را نیز افزایش می دهد و اگر در میحط دوستانه این مشکلات حل شود بار اضافه ای بر دوش سازمان قضایی کشور نیز تحمیل نخواهد شد.