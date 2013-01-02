ساخت شهربازی مدرن در گرگان نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا نورا بعد از ظهر چهارشنبه در جمع اعضای شورای شهر افزود: بر اساس آمارهای رسمی، شهرستان گرگان با داشتن یک چهارم جمعیت گلستان، بیش از 22 درصد جمعیت بیکاران استان را در خود جای داده است و هیچگونه نشانی از تمرکز سرمایه ها در صنعت و گردشگری در این شهرستان در مقایسه با سایر مراکز استانها وجود ندارد.

وی اظهار داشت: بنابراین ایجاد بستر مناسب برای افزایش سرمایه گذاری در گرگان کاملاً بدیهی است و اصلاح قوانین و محدودیت های یاد شده ضمن کمک به ایجاد اشتغال پایدار در گرگان، رشد اقتصادی در شهرها و روستاهای حوزه نفوذ مرکز استان را نیز فراهم خواهد آورد و فرصت های برابر سرمایه گذاری در سطح استان گلستان پدید خواهد آمد.

وی عنوان کرد: همچنین وضعیت ورودی و سطح شهر هم از نظر زیبایی و هم ترافیکی اصلا مناسب نیست. به خصوص ورودی شرقی این شهر در بلوار جرجان که بسیار نازیبا است و باید با احداث میدان یا پلی زیبا این ورودی را نیز ساماندهی کنیم، همینطور زیبایی هایی که در شب جلوه خاصی به این شهر می بخشند با چراغانی و تزیین درختان باید زیبایی های شبانه روزی برای این شهر ایجاد کنیم.

این عضو شورای شهر گرگان گفت: مسئله مهم دیگر عدم همکاری سازمان ها با شورا و شهرداری است، بعضی از طرح هایی که در دستور کار شورای اسلامی است و یا شورا به دنبال تحقق آنها است متاسفانه به دلیل عدم همکاری دستگاه ها تا کنون انجام نپذیرفته است. متاسفانه اکثر مدیران دستگاه ها ریسک پذیر و معتقد به کارهای نو و بدیع نیستند و تنها به امور روزمره می پردازند.

وی تاکید کرد: البته لازم به ذکر است که شورای اسلامی و شهرداری باید در جذب سرمایه گذار بسیار محتاط باشد و با اندک سرمایه گذارانی هم که با تصویب شورا قرارداد می بندند باید به تعهداتش عمل کند زیرا به قول معروف هر مشتری راضی 10 مشتری دیگر را به مغازه می آورد و بر عکس.

نورا گفت: عامل مهم دیگر در جذب سرمایه گذار ناشناخته ماندن استعدادهای بالقوه این شهر و عدم شناخت مناسب سرمایه گذاران از ظرفیت های مطلوب این شهر است که باید رد این زمینه با گذاشتن جشنواره و سمنارهای تخصصی مناسب و دعوت از سرمایه گذاران به این شهر و همچنین همکاری در جهت رفع مشکلات سرمایه گذار و عدم بروکراسی اداری زمان بر از عوامل مهم عدم جذب سرمایه گذار است.

وی اظهار داشت: توجه ویژه به منطقه گردشگری روستای زیارت بهترین عامل برای جذب سرمایه گذار می تواند باشد که با دادن امتیازاتی به سرمایه گذاران باید قدر این منطقه زیبا را دانست.

نورا یادآورشد: وجود منطقه زیبا و دیدند هزارپیچ با وسعتی بیش از 200 هکتار می تواند با یک طرح و برنامه ریزی صحیح در آینده می تواند این شهر را به بی نظیرترین پارک طبیعی، یا شهربازی پیشرفته، یا پیست اسکی روی چمن توسط سرمایه گذاران و یا دهها طرح گردشگری بکر و جدید در کشور تبدیل کند که مردم سراسر کشور را به این شهر روانه سازد و سود سرشاری را نصیب گرگان کند .

وی افزود: باید سعی کنیم با توجه به اینکه شهر گرگان در بین استان های مازندران، سمنان و خراسان شمالی قرار گرفته ماندگاری توریسم را در این شهر بیشتر کنیم زیرا با وارد شدن هر فرد به گرگان و توقف آن فرد حتی برای یک نصف روز در شهر کمک شایانی به اقتصاد شهر گرگان می شود و درآمد مردم و به تبع آن شهرداری نیز به میزان قابل توجهی افزایش می یابد.

عضو شورای شهر گرگان عنوان کرد: ضمن اینکه با اجرای این طرح ها گرچه در سال های اول ممکن است روی شهرداری فشار بیاید اما در آینده ای نزدیک درآمدهایی پایدار برای این شهر رقم می خورد، با امید اینکه روزی در شهر زیبای گرگان شاهد پیشرفت و توسعه چشمگیر این شهر با وجود ظرفیت ها و شهروندان سالم و سرزنده ای که دارد، باشیم.