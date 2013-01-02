به گزارش خبرنگار مهر، بهرام بدخشانی فیلمبردار سینما که هفته گذشته پنجشنبه نیز مهمان گروه عکس خبرگزاری بود به دلیل استقبال از آن نشست، فردا 14 دی‌ماه نیز با حضور در مهر درباره ویژگی های کار تصویر سخت خواهد گفت.

بهرام بدخشانی قرارست در این نشست به موضوع شناخت تصویر بپردازد و با طرح این مباحث عکاسان را با نکات تخصصی فیلمبرداری نیز آشنا کند. این سلسله نشست‌ها برای ارتقای درک تصویری عکاسان به ویژه عکاسان خبری برپا خواهد شد.

جلسه بررسی شناخت تصویر با حضور بهرام بدخشانی مدیر فیلمبرداری سینمای ایران ساعت 10 صبح در سالن اجتماعات خبرگزاری مهر واقع در میدان فردوسی، خیابان سپهبد قرنی، بعد از خیابان سمیه، کوچه بیمه برگزار می‌شود.

حضور برای عموم علاقمندان در این نشست که به همت گروه عکس خبرگزاری مهر برگزار می‌شود، آزاد است.



بهرام بدخشانی بازیگری، مدیریت فیلمبرداری، فیلمبرداری، دستیاری فیلمبرداری را در کارنامه خود دارد. راه آبی ابریشم، نیلوفر، همیشه پای یک زن در میان است، دیشب باباتو دیدم آیدا، کافه ستاره، دوئل از جمله فیلم‌هایی است که وی در آنها مدیر فیلمبرداری بوده است.

نشست هفته گذشته با استقبال عکاسان رو به رو شد و به دلیل گستردگی مباحثی که درباره آن صحبت شد، این نشست در هفته جاری نیز برگزار می‌شود.