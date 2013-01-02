تهدید گروههای مسلح در سوریه به استفاده از سلاحهای شیمیایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه " تودی زمان" چاپ ترکیه ،"بسام الدادا" مشاور سیاسی گروه مسلح موسوم به ارتش آزاد سوریه در اظهاراتی سوال برانگیز که نشان دهنده آموزش گروه های تروریستی توسط سرویس های اطلاعاتی و نظامی خارجی است، اعلام کرد که گروه های مسلح سوری قادرند قطعات سلاح های شیمیایی را مونتاژ کرده و سلاح شیمیایی تولید کنند تا در موقع لزوم از آنها استفاده کنند.

وی در مصاحبه با خبرگزاری آناتولی ترکیه به صراحت اعلام کرد که گروه های مخالف سوری دارای مهارت های لازم و مواد اولیه کافی برای این کار هستند.

وی در ادامه مدعی شد گروه های سوری مهارت های لازم برای ساخت سلاح شیمیایی را از طریق برخی نظامیان جدا شده از ارتش سوریه آموزش دیده اند، اما اشاره نکرد که مواد اولیه و قطعات مربوطه را چه کسانی در اختیار آنها قرار داده اند، زیرا بر اساس تایید سرویسهای اطلاعاتی غربی و صهیونیستی، سلاح های شیمیایی سوریه کاملا تحت نظر آنهاست و هیچ گونه دسترسی از سوی مخالفان و گروه های مسلح به آنها وجود ندارد.

در حالی که آمریکا و متحدانش بارها استفاده از سلاح شیمیایی را خط قرمز خود برای مداخله نظامی در سوریه اعلام کرده اند ، " بشارالجعفری" نماینده سوریه در سازمان ملل ماه گذشته درخصوص استفاده گروه های تروریستی از سلاح شیمیایی و متهم کردن دولت سوریه به استفاده از سلاح شیمیایی برای فراهم کردن زمینه مداخله نظامی غرب در این کشور هشدار داده بود.

همچنین چندی پیش برخی گروه های تروریستی با استفاده از مواد شیمیایی شرکت " تکیم " ترکیه در مقابل دوربین اقدام به تهیه مواد شیمیایی کردند و سپس با آزمایش آن بر روی تعدادی خرگوش وعده دادند که با سلاح های شیمیایی علویون سوریه را قتل عام کنند.