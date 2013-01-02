مردم ایران با بصیرت و بینش عمیق بر فتنه خط بطلان کشیدند

به گزارش خبرنگار مهر،همایش9 دی ظهر چهارشنبه با حضور محمد علی پورموسوی مدیرکل سیاسی وزارت کشور، علیرضا قاسمی فرزاد فرماندار دماوند، بسیجیان فرهنگی،دانش آموزان بسیجی و دیگرمسئولان شهر در سالن وصال اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رودهن برگزار شد.

محمدعلی پورموسوی مدیرکل سیاسی وزارت کشور در این مراسم گفت: در روز 9 دی مردم رشادتی دلیرانه نشان دادند و با حضور پرشور خود مشتی محکم بر دهان دشمنان ایران و اسلام زدند و پوزه یزید زمانه را به خاک مالیدند؛ اهمیت 9 دی و اتفاقاتی که در این روز رخ داد و نزدیک بودن این واقع به اربعین امام حسین(ع) را باید به فال نیک بگیریم و این روز را نباید فراموش کنیم.

باید درسهایی را از مقام والای امام حسین(ع) گرفت

وی افزود: از مقام والای امام حسین(ع) و سختیهایی که در راه تبلیغ اسلام و زنده نگه داشتن آن کشیدند، درسهایی را باید گرفت که از جمله این درسها صبر، بردباری و جانفشانی در راه حق است که باید بهره مند شویم و آن را سرلوحه کار خویش قرار دهیم.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور عنوان داشت: 9 دی روزی بود که مردم ایران فارغ از سلیقه ها و گرایشات سیاسی با بصیرت و بینش عمیق بر فتنه فتنه گران خط بطلان کشیدند.

هیئتهای مذهبی در ایجاد حماسه 9 دی 88 نقش ارزشمند داشتند

وی با اشاره به نقش ارزشمند هیئتهای مذهبی در ایجاد حماسه 9 دی 88 گفت: حضور مردم و رهبری خردمندانه حضرت آیت الله خامنه ای همواره فتنه های ایادی استکبار و دشمنان انقلاب اسلامی را خنثی کرده است.

وی پورموسوی با بیان اینکه فتنه دشمن بر علیه ملت ایران همچنان ادامه دارد، یادآور شد: ملت ایران باید با بصیرت تمام و حضور در تمامی مراسم و صحنه ها و رصد کردن تلاشهای فتنه انگیز دشمنان با آنان مقابله کنند.