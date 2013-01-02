فاز نخست بندر چمخاله نیمه اول سال 93 به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، کیهان هاشم نیا ظهر امروز در حاشیه بازدید از بندر در حال ساخت چمخاله با بیان اینکه تاکنون 12 میلیارد تومان برای ایجاد زیر ساخت های این بندر هزینه شده است، افزود: عملیات اجرایی طرح توسعه فاز نخست بندر از یک ماه آینده به طور رسمی آغاز و برای این طرح در مجموع 100 میلیارد تومان اعتبار هزینه می شود.

وی اظهارداشت: بندر چمخاله در زمینی به مساحت 70 هکتار در شهرستان لنگرود قرار دارد که با ساخت فاز نخست، این بندر قادر به تخلیه و بارگیری 600 هزار تن کالا خواهد بود.

استاندار گیلان گفت: بدون شک بنادر نقش بسیار مهمی در زنجیره حمل و نقل بین المللی ایفا می کنند و نه تنها نقش تعیین کننده ای در تجارت خارجی کشورها داشته بلکه تاثیر حیاتی بر اقتصاد ملی نیز دارند.

وی افزود: بنادر همواره ارزش های اقتصادی آشکار و نهان بسیاری برای کشورها صاحب بندر داشته و نقش مهم و مستقیمی در ایجاد اشتغالزایی ایفا کرده اند.

هاشم نیا ادامه داد: فعالیت های بندری بخش مهم و ارزشمندی از حمل و نقل را تشکیل می دهند و نقش مهم درآمدهای بندری امروز به حدیست که برخی کشورها استفاده از این درآمدها را راهکاری برای تبدیل شدن به قدرت های بزرگ اقتصادی می دانند.

در این بازدید نماینده لنگرود در مجلس شورای اسلامی، معاون عمرانی استاندار، فرماندار لنگرود، مدیران کل بنادر و دریانوردی و میراث فرهنگی استان نیز حضور داشتند.