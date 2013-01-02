جدیدترین موضع گیری عمرو موسی/ رایزنی سفیر ایران در لبنان درباره سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه السفیر، "عمرو موسی" دبیرکل سابق اتحادیه عرب از احتمال توافق پشت پرده میان آمریکا و روسیه درباره سوریه در آینده خبر داد.

وی در گفتگویی با یک رسانه اردنی گفت: هر گونه تغییر در مواضع روسیه در قبال بحران سوریه، به روابط مسکو با واشنگتن و منافع مختلفی که در آن دخیل است بر می گردد.

دبیر کل سابق اتحادیه عرب با اشاره به دیدار اخضر الابراهیمی نماینده سازمان ملل در امور سوریه از روسیه افزود: این دیدار با اهداف نامشخص انجام شده و تاثیری بر مواضع روسیه در قبال بحران سوریه ندارد.

خبر دیگر اینکه غضنفر رکن آبادی سفیر ایران در لبنان در دیدار با امین جمیل رهبر حزب الکتائب لبنان، اوضاع سوریه و تبعات آن بر لبنان را بررسی کرد و نسخه ای از طرح ایران درباره سوریه را تحویل وی داد.

از سوی دیگر سکولارهای سوریه از تلاش برای برگزاری نشستی در بیروت با هدف بررسی تحولات سوریه خبر دادند.

نبیل فیاض موسس حزب عدل در این باره گفت : درباره تشکیل جریانی با نام جریان ملی نجات سوریه توافق حاصل شده است که هدف از شکل گیری این جریان، ثبت موارد نقض حقوق بشر در سوریه و تشکیل جبهه مدنی گسترده ضد طرحهای ترکیه و قطر است.

وی افزود: جریان نجات ملی سوریه نشستی روز پنجشنبه در بیروت خواهد داشت. هدف ما از برگزاری نشست در بیروت ارتباط نزدیک با رسانه هاست، ما با طرفداران و مخالفان نظام سوریه رایزنی می کنیم.