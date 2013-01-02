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۱۳ دی ۱۳۹۱، ۱۷:۲۱

سعیدی:

آذربایجان شرقی باید به قطب کشاورزی درکشور تبدیل شود

آذربایجان شرقی باید به قطب کشاورزی درکشور تبدیل شود

تبریز – خبرگزاری مهر: نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس گفت: با حمایت از بخش های کشاورزی آذربایجان شرقی می توان این استان را به یکی از قطب های مهم کشاورزی در کشور تبدیل کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمداسماعیل سعیدی ظهر چهارشنبه در نشست بررسی مشکلات کشاورزی استان اظهار داشت: کشاورزی یکی از مهم ترین پایه های اقتصادی کشور است و حمایت از این بخش سبب حمایت از اقتصاد کشور خواهد شد.

وی ادامه داد: در صورتی که بخواهیم در صنعت نیز پیشرفت کنیم باید توجه بیشتری به بخش کشاورزی داشته باشیم زیرا پیشرفت صنعت کشور وابسته به پیشرفت کشاورزی است.

وی به عدم مدیریت صحیح در برخی امور اشاره کرده و گفت: هم اکنون حدود یک میلیارد متر مکعب آب به خارج از کشور می رود که اگر می توانستیم از این نعمت ها به خوبی استفاده کنیم هم اینک شاهد برخی مشکلات در بخش های کشاورزی و دیگر بخش ها نبودیم.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در خصوص نگرانی مردم از سلامت محصولات کشاورزی تولید شده در داخل کشور گفت:  باید به خوبی به مردم اطلاع رسانی شود که نه تنها کیفیت محصولات کشاورزی کشور پایین تر از دیگر کشورها نیست بلکه بالاتر از آن ها نیز قرار دارد.

کد مطلب 1782608

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