امکان اسکان زائران پیاده امام رضا (ع) در روستاهای مسیر تردد فراهم است

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری خراسان رضوی از فراهم شدن امکان اسکان زائران پیاده امام رضا(ع) در روستاهای در مسیر حرکت کاروان ها خبر داد.

اسماعیل نورمحمدی با اشاره به نزدیک شدن ایام عزاداری دهه آخر ماه صفر و حرکت کاروان های پیاده به سمت مشهد ، گفت: با توجه به برودت هوا و احتمال بارش برف و کولاک در مسیر حرکت کاروان های زائران پیاده، پیش بینی‌های لازم برای اسکان زائران در روستاهای این مسیر، انجام شده است.

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری خراسان رضوی هم چنین در خصوص اسکان اضطراری زائران در روستاها، اظهار کرد: تمهیدات لازم در این خصوص، شامل تجهیز مساجد، تکایا، حسینیه ها و مدارس روستایی به وسایل گرمایشی، امکانات بهداشتی، اقامتی و تغذیه زائران اندیشیده شده است.

ضرورت استقرار جمعیت هلال احمر و پایگاه امداد جاده ای در خوشاب

فرماندار خوشاب خواستار استقرار جمعیت هلال احمر و پایگاه امداد و نجات جاده ای در این شهرستان شد.

حسین ابراهیمی کردیانی با اشاره به نیاز شدید خوشاب به استقرار پایگاه‌های امداد و نجات و مقابله با بحران، اظهار کرد: با توجه به وسعت شهرستان و پراکندگی جغرافیایی روستاها، استقرار جمعیت هلال احمر در خوشاب، در کمترین زمان ممکن ضروری است.

وی همچنین با اشاره به واقع شدن این شهرستان در مسیر یکی از شریان‌های اصلی ترانزیتی کشور، گفت: آغاز به کار و فعالیت پایگاه امداد و نجات جاده‌ای و استقرار امدادگران متخصص در محدوده خوشاب، بسیاری از مشکلات موجود در چرخه امدادرسانی به آسیب دیدگان حوادث جاده ای را برطرف می‌سازد.

برگزاری گردهمایی مدیران هسته‌های گزینش دستگاه‌های اجرایی در مشهد

دومین گردهمایی هیات‌های عالی و مدیران هسته‌های گزینش دستگاه‌های اجرایی خراسان رضوی در مشهد برگزار شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان رضوی در این گردهمایی، با گرامیداشت سالروز صدور فرمان امام خمینی(ره) مبنی بر تشکیل هسته های گزینش، اظهار کرد: سالم سازی محیط اداری و انتخاب بهترین‌ها، از جمله وظایف هسته های گزینش به شمار می‌رود.

محسن مظفری افزود: سالم‌سازی فضا و ایجاد محیطی سرشار از آرامش برای کارکنان دستگاه های اجرایی از جمله مواردی است که از طریق انتخاب کارکنانی اصلح، صورت می‌پذیرد.

وی گفت: دفاع از حق نظام، ولایت، قانون اساسی و مدیریت کشور در کنار صیانت از حقوق کارکنان، از جمله دستاوردهای عملکرد صحیح هسته های گزینش‌ها است.