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۱۳ دی ۱۳۹۱، ۱۷:۴۰

حجت الاسلام باقری:

590 مورد وقف‌ نامه در سامانه وقف استان زنجان ثبت شده است

590 مورد وقف‌ نامه در سامانه وقف استان زنجان ثبت شده است

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان از ثبت 590 مورد وقف‌ نامه در سامانه وقف استان خبر داد و گفت: شناسایی، احیا و ثبت موقوفات مجهول نیز به تعداد 84 مورد در استان زنجان انجام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی باقری، ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد موقوفات استان زنجان با بیان اینکه در حال حاضر126 بقعه متبرکه در استان زنجان وجود دارد افزود: همچنین در حال حاضر یک هزار و 324 مسجد نیز در سطح استان وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر یک هزار و ۲۰۰ موقوفه در استان دارای سند هستند گفت: تاکنون ۲ هزارو۳۸۰ موقوفه در استان زنجان شناسایی شده است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان  افزود: در چند سال اخیر اقدامات مطلوبی در بحث ترویج و تبلیغ فرهنگ وقف در استان صورت گرفته است.
 
حجت الاسلام باقری با اشاره به اینکه یکی از اقدامات مطلوبی که در بحث وقف انجام شده، تشکیل ستاد احیای موقوفات است، افزود: این امر منجر به احیای موقوفات بسیاری در استان شده است.
 
وی  با اشاره به اینکه در حال حاضر 503 روستای موقوفه دار در استان زنجان وجود دارد افزود: تا کنون اقدامات مطلوبی در بحث حفظ و نگهداری موقوفات در این روستاها صورت گرفته است.
 



 

کد مطلب 1782613

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