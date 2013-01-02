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۱۳ دی ۱۳۹۱، ۱۷:۲۶

طی 9ماهه گذشته/

800 آتش سوزی در شهر کرمان به وقوع پیوست

800 آتش سوزی در شهر کرمان به وقوع پیوست

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمان از وقوع 800 مورد آتش سوزی طی 9 ماهه گذشته در شهر کرمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین مومنی گفت: طی 9 ماهه گذشته 800 مورد آتش سوزی در شهر کرمان توسط آتش نشانان اطفاء شده است.

وی افزود: 198مورد از این آتش سوزی ها مربوط به مراکز مسکونی ،97مورد تجاری، 52 موررد دولتی، 138مورد وسائل نقلیه ومابقی آنها مربوط به مراکز زباله و جنگل ودرختان بوده است.
 
وی همچنین از انجام 907 مورد عملیات امداد و نجات در شهر کرمان خبر داد و افزود: در این حوادث 340 نفر نجات پیدا کردند، 152 نفر مجروح و 18  نفر فوت کردند.
 
وی بیان کرد: در این ایام هزار و 120 نفر از شهروندان آموزش ایمنی وآتش نشانی را فرا گرفته اند.
 
کد مطلب 1782615

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