800 آتش سوزی در شهر کرمان به وقوع پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین مومنی گفت: طی 9 ماهه گذشته 800 مورد آتش سوزی در شهر کرمان توسط آتش نشانان اطفاء شده است.

وی افزود: 198مورد از این آتش سوزی ها مربوط به مراکز مسکونی ،97مورد تجاری، 52 موررد دولتی، 138مورد وسائل نقلیه ومابقی آنها مربوط به مراکز زباله و جنگل ودرختان بوده است.

وی همچنین از انجام 907 مورد عملیات امداد و نجات در شهر کرمان خبر داد و افزود: در این حوادث 340 نفر نجات پیدا کردند، 152 نفر مجروح و 18 نفر فوت کردند.

وی بیان کرد: در این ایام هزار و 120 نفر از شهروندان آموزش ایمنی وآتش نشانی را فرا گرفته اند.

