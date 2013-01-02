  1. بین الملل
۱۳ دی ۱۳۹۱، ۱۷:۳۶

یک سیاهپوست دیگر به سنای آمریکا راه یافت

یک سیاهپوست دیگر به سنای آمریکا راه یافت

"تیم اسکات" به عنوان هفتمین سیاهپوست تاریخ ایالات متحده نماینده مجلس سنای این کشور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استاندارد، پس از سالها بار دیگر یک سیاهپوست در آمریکا سناتور شد. بر این اساس "تیم اسکات" جمهوریخواه از ایالت کارولینای جنوبی به سنا راه یافته است.

این سیاستمدار 47 ساله از روز پنج شنبه کار خود را در سنای آمریکا که تعداد اعضای آن بالغ بر 100 نفر است، آغاز می کند.

اسکات که از سال 2011 عضو کنگره است، هفتمین سناتور سیاهپوست آمریکا در تاریخ این کشور به شمار می رود. نخستین سیاهپوست در سال 1881 وارد سنای آمریکا شده است.
 
گفتنی است فرماندار ایالت کارولینای جنوبی در دسامبر 2012 اسکات را به عنوان جانشین "جیم دمینت" در سنا برگزید.
کد مطلب 1782617

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