یک سیاهپوست دیگر به سنای آمریکا راه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استاندارد، پس از سالها بار دیگر یک سیاهپوست در آمریکا سناتور شد. بر این اساس "تیم اسکات" جمهوریخواه از ایالت کارولینای جنوبی به سنا راه یافته است.

این سیاستمدار 47 ساله از روز پنج شنبه کار خود را در سنای آمریکا که تعداد اعضای آن بالغ بر 100 نفر است، آغاز می کند.

اسکات که از سال 2011 عضو کنگره است، هفتمین سناتور سیاهپوست آمریکا در تاریخ این کشور به شمار می رود. نخستین سیاهپوست در سال 1881 وارد سنای آمریکا شده است.

گفتنی است فرماندار ایالت کارولینای جنوبی در دسامبر 2012 اسکات را به عنوان جانشین "جیم دمینت" در سنا برگزید.