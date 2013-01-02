قدردانی ستاد مرکزی بزرگداشت حماسه نهم دی از ملت بزرگ ایران اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، بیانیه ستاد مرکزی بزرگداشت حماسه نهم دی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی بدین شرح است:

سومین سالگرد حماسه ماندگار نهم دی در حالی گذشت که همه دستگاهها ، ارگانها، سازمانها ، نهادها ، تشکل ها و عموم مردم فهیم و با بصیرت ایران اسلامی با جدیت هر چه تمام به صحنه آمده و با راه اندازی نشست های تخصصی، برگزاری همایش ها، سمینارها، کنگره ها و مراسم مختلف به بزرگداشت و تجلیل و تبیین آن حماسه ماندگار و بی بدیل پرداختند .

بزرگداشت حماسه ماندگار نهم دی در سال جاری با همان شور و حرارت و حال و هوایی که در سال 88 در سراسر کشور وجود داشت برگزار شد و مورد استقبال عموم مردم مومن، انقلابی و شریف ایران اسلامی قرار گرفت و به درستی همانطور که مردم در پیروزی این انقلاب اسلامی و در خلق حماسه نهم دی نشان دادند که از بصیرت، لحظه شناسی و موقعیت شناسی بالایی برخوردارند و سهم مهم دارند و خالق اصلی حماسه نهم دی هستند و آن حرکت عظیم و بزرگ را رقم زدند.

در ماندگاری و جاودانه شدن این حماسه نیز نقش اساسی ایفا نمودند و این نقش را با حضور پررنگ و جدی خود در مراسم های مختلف در سراسر کشور به منصه ظهور رساندند.

رسانه ها، اصحاب جراید و مطبوعات ، خبرگزاری ها به ویژه رسانه ملی نیز همگام با مردم و نظام اسلامی در راستای ارائه تحلیل و تبیین منطقی از حماسه ملی و ماندگار نهم دی و نمایش عظمت خلق شده توسط ملت بزرگوار ایران اسلامی و به تصویر کشیدن گوشه هایی از این حماسه بی بدیل و نمایش درست ابعاد، علل و عوامل و آثار و پیامدهای آن با جدیت هر چه تمام تر کوشش نمودند.

تحرک موثر، جدی و فعال رسانه ملی در همه شبکه های رادیویی- تلویزیونی درون و برون مرزی صدا و سیما، به وضوح به چشم می خورد به طوری که سازمان صدا و سیما در اقدامی هماهنگ و برنامه ریزی شده با دعوت و حضور کارشناسان مختلف و صاحب نظران نخبه به ابعاد متفاوت این حماسه عظیم پرداخت و با ساخت کلیپ ، نماهنگ، آنونس ، فیلم ها و تله فیلم های کوتاه و بلند و پخش مستندات نمایشی به روشنگری بزرگی در خصوص ابعاد ناشناخته و کمتر مورد توجه قرار گرفته، دست زد.

ستاد مرکزی بزرگداشت حماسه ماندگار نهم دی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در پایان این بیانیه از همه دست اندرکاران، کارشناسان، نخبگان، دانشجویان، اساتید، مراکز آموزشی و دانشگاهی و عموم مردم بصیر و لحظه شناس ایران اسلامی که در بزرگداشت و تبیین وجوه مختلف حماسه نهم دی نقش ایفا و در راستای جاودانه کردن این حماسه تلاش نمودند صادقانه تقدیر و تشکر می کند.