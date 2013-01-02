علی انصاریان هیچ طلبی از استیل آذین ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، آرش نجفی وکیل و مشاور حقوقی باشگاه استیل آذین در مطلبی که بر روی سایت این باشگاه قرار گرفته، ضمن بیان مطلب فوق تاکید کرده است: در جریان برنامه روز سه شنبه صبح برنامه ویتامین 3 مجری محترم برنامه ،سید علی ضیا ، در جریان گفتگوی های خود ازعلی انصاریان که میهمان برنامه ایشان بودند سوالاتی پرسیدند که علی انصاریان در جواب یکی از این سوالات نام چند باشگاه را بعنوان بدهکار خود مطرح کرد که نام باشگاه استیل آذین نیز در این بین قرار داشت.

در این مطلب تاکید شده است: البته بازیکن مذکور قبلا نیز در برنامه نود به ادعای طلب خود از باشگاه استیل آذین پرداخته بودد که در این خصوص ابتدا توجه دست اندر کاران تهیه برنامه ویتامین 3 و علی انصاریان و در ادامه افکار عمومی را به توضیحات زیر جلب می نمایم:

جناب آقای علی انصاریان اولا نیاز نیست به شما یادآوری کنم جای رسیدگی به ادعای شما کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال است و تکرار ادعای طلب شما از باشگاهها در تلویزیون دلیل بر حقانیت شما نیست. مگر شما از طریق صدا و سیما با باشگاه استیل آذین قرارداد بستید که حالا از طریق رسانه ملی پیگیر ادعاهای خویش هستید. ثانیا بهتر است مجریان و دست اندر کاران محترم صدا و سیما بازیکنانی که چنین ادعا هایی دارند را به کمیته انضباطی فدراسیون راهنمایی کنند.

دراین مطلب آمده است: آقای علی انصاریان شما قطعا و بی تردید نه طلبی دارید و هکذا مدرک مستدلی دال بر ادعای طلب خود ، چون اگر اینچنین بود تا امروز صدها بار به مراجع ذیصلاح حقوقی فدراسیون مراجعه می کردید و بی شک مانند بسیاری دیگر تکلیف ادعایتان روشن می شد. همچنین دوست ارجمندم جناب ضیا تقاضا دارم با رویت مدرک پیوست این متن خودتان قضاوت کنید بهتر نبود قبل از انتشار سراسری سخنان کذب انصاریان، برای حفظ آبروی اشخاص و باشگاهها برنامه خود را طوری مدیریت کنید تا بی طرفی رسانه ملی لحاظ گردد و حقی از کسی ضایع نشود؟

دراین بیانیه تاکید شده است: درحالیکه سیاستهای صدا و سیما در راستای تولید برنامه های تلویزیونی ، به نقل از مسئولین طرح و برنامه سیما، ایجاد امید و نشاط در جامعه و تشویق افراد به انجام کارهای بزرگ است، مجریان توانای این سازمان نیز باید با خلاقیت خود و ایجاد کنجکاوی در مخاطب قادر باشند آنان را تا پایان برنامه همراه کنند. متاسفانه آقای سید علی ضیا که به اخلاق مداری و ولایت محوری نیز مشهورند به همراه سر دبیر و تهیه کننده برنامه ویتامین 3 به سادگی برنامه خود را وسیله ای برای انتشار اظهارت خلاف واقع و نشر اکاذیب از سوی امثال آقای انصاریان قرار می دهند تا ناخواسته منجر به خدشه دار شدن اعتبار موکل اینجانب گردد.

در این دفاعیه اشاره شده است: بدینوسیله بنده این حق را برای موکلم محفوظ می دانم که مستندا به ماده واحده الحاقی به ماده 30 قانون اساسنامه صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران به پخش مطالب کذب از سوی آقای انصاریان از طریق برنامه مذکور اعتراض نماید تا مراحل قانونی جهت احقاق حق طی شود. لیکن در خصوص علی انصاریان که پیشتر نیز در برنامه 90 به بیان مطالبی مشابه پرداخته بود هشدار می دهم که از ادامه این عمل جدا خودداری کرده و مراتب عذر خواهی خود را به صورت رسمی اعلام کند. چرا که طبق مستنداتی که موجود است ایشان در زمان بازی با در تیم استیل آذین تمام مطالبات خود را دریافت داشته و تسویه حساب نموده است.

در این مطلب همچنین تاکید شده: با وصف فرض بعید که انصاریان مستنداتی در این رابطه داشته باشد چرا تاکنون به باشگاه مراجعه نکرده است؟ ضمنا دوباره تاکید می کنم صلاحیت رسیدگی به هر گونه ادعایی در خانواده فوتبال بر عهده کمیته انضباطی است. شما مستند به سند پیوست شش سال پیش با باشگاه استیل آذین تسویه حساب کرده و تازه پس از گذشت شش سال به صرافت استیفاء حقوق معوقه خود افتاده اید.

در ادامه باید اذعان کنم در صورتی که ایشان دلیلی مبنی بر ادعای خود ارائه نکند و مراتب عذر خواهی خودرا اعلام نکند قطعا تحت عنوان نشر اکاذیب از ایشان شکایت به عمل خواهد آمد. در خاتمه به منظور آگاهی عموم علاقه مندان اخبار فوتبال سند تسویه حساب ایشان با باشگاه روی سربرگ رسمی فدراسیون محترم فوتبال جهت مشاهده عموم ارائه می شود.



