کاشت 20 هزار پیاز لاله در میادین جنوب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید شیرازی فصل زمستان را مناسب ترین زمان برای کاشت پیازهای لاله برشمرد و گفت: کاشت 20 هزار پیاز لاله در میادین، بلوارها و بوستانهای این منطقه آغاز شده است.

وی به اهمیت بهره گیری از انواع گلهای فصلی در زیبایی بصری شهر و افزایش آرامش روانی شهروندان اشاره کرد و افزود:‌ پیازهای کاشته شده در اواخر زمستان و اوایل بهار سال 92 به مرحله گلدهی می رسند.

معاون امور شهری و فضای سبز شهرداری منطقه 20 تهران با اشاره به اینکه عملیات به زراعی فضاهای سبز شهری نیز در حال اجراست، بیان کرد: کندوکوب، کوددهی، ترمیم تشتک، علف زنی و تعویض خاکهای آلوده از اقداماتی است که در فصل خواب گیاهان برای افزایش راندمان رشد آنان انجام می شود که در حال حاضر اکثر بوستانهای این منطقه از جمله جامع ری، ماهور، مهران، شهید دستواره، مدرس، خبرنگار، گلگون و... به زراعی شده اند.

آموزش رفتارهای شایسته ترافیکی در مدارس منطقه 20 تهران آغاز شد

در راستای ارتقای آگاهی دانش آموزان در خصوص قوانین و مقرارت راهنمائی و رانندگی، آموزش رفتارهای شایسته ترافیکی در مدارس منطقه 20 تهران آغاز شد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه 20 با اعلام این خبر گفت: در راستای ارتقای آگاهی دانش آموزان در خصوص قوانین مقرارت راهنمایی و رانندگی کارگاه آموزشی رفتارهای ترافیکی و عبورومرور در مدرسه ابتدایی امام هادی(ع) تشکیل شد و این اقدام در دیگر مدارس ابتدایی نیز اجرا می شود.

علیرضا اسفراینی نژاد با اشاره به اینکه اولین کارگاه آموزشی اصول ترافیکی در این مدرسه برگزار شد، افزود: در این کارگاه مربیان پارک آموزش ترافیک شهرداری منطقه ضمن آموزش علائم ترافیکی، پیرامون قوانین عبور و مرور واستفاده صحیح از پلهای هوایی، رعایت حق تقدم عابرین در عبور از خیابانها، لزوم آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی به کودکان و نوجوانان و فرهنگ ترافیک، قوانین و هنجارهای راهنمایی و رانندگی توضیحات مفیدی را بیان کردند و این دانش آموزان همچنین در قالب نمایش با حضور گروه نمایشی دانش آموزان با قوانین و رفتارهای ترافیکی و عبور و مرور آشنا شدند.

اسفراینی نژاد با اشاره به اینکه به منظور ملموس بودن این آموزشها گروه های نمایشی قوانین و رفتارهای ترافیکی و عبورومرور را در قالب نمایش برای دانش آموزان اجرا می کنند، اضافه کرد: این کارگاه های آموزشی به صورت مستمر در مدارس ابتدایی سطح منطقه برگزار می شود.