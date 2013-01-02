سومین همایش "نقش مدیریت جامع شهری در توسعه پایدار" برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، هیرش سلطان پناه بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه هماهنگی این همایش اظهار داشت: با تامین بودجه 700 میلیون ریالی این همایش از سوی نهادهای مختلف و به همت دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج این همایش در اردیبهشت ماه و در شهر سنندج برگزار می شود.

وی بیان کرد: دو همایش قبلی ایرادهای کاربردی داشتند که با همکاری دانشگاه و نهادهای مختلف در این همایش نقاط ضعف شناسایی شده است و انتظار می رود که با وضعیت بهتری همایش سال آینده برگزار شود.

رئیس دانشکده ادبیات دانشگاه آزاد اسلامی سنندج بیان کرد: توجه به الزامات زندگی شهری، رفتار حقوق شهروندی، ترافیک، حاشیه نشینی و دیگر دغدغه های شهرهای توسعه یافته در نتیجه ارتباط دانشگاه با بیرون از آن یعنی جامعه در این همایش مورد بررسی قرار می گیرد.

سلطان پناه با بیان اینکه برگزاری همایش تامین دو بعد مالی و علمی است، افزود: دانشگاه بعد علمی همایش را تامین می کند و 80 درصد اعتبار همایش باید از سوی دیگر نهادها و شهرداری تامین شود.

در ادامه برگزاری جلسه هماهنگی همایش رئیس شورای شهر سنندج و معاون اجتماعی ناجا نیز به بیان زمینه های همکاری با همایش و پرداخت هزینه های آن پرداختند.

جلسه هماهنگی همایش نقش مدیریت جامع شهری و نقش آن در توسعه پایدار شهری با حضور معاون اجرای و ادرای شورای عالی استان ها، دبیر علمی پنجمین همایش مالی شهرداری ها، معاون مدیر کل دفتر فنی استانداری کردستان، رئیس و معاون شورای شهر و شورای اسلامی شهر سنندج برگزار شد.