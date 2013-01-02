محصولات کشاورزی تولیدی در داخل کشور سالم تر از محصولات وارداتی

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوری بعد از ظهر چهارشنبه در نشست بررسی مشکلات کشاورزی استان اظهار داشت: باید برای ورود علم و فن به استفاده از نیروهای متخصص در بخش کشاورزی تلاش بیشتری شود تا میزان بهره وری در این بخش بالا رود.

وی افزود: تشکل های بخش کشاورزی باید هموار پیگیر وعده های مسئولان باشند تا زمانی که طرح ها ی وعده داده شده به سرانجام برسد.

نوری در خصوص ضرورت تامین یارانه مورد نیاز برای بخش کشاورزی گفت: یارانه اختصاص داده شده به مردم باید بیشتر در بخش تولیدی به کار گرفته شود تا هم تولیده کننده و هم مصرف کننده بتوانند از مزایای آن به خوبی استفاده کنند.

وی افزود: متاسفانه در کشور ما بیشتر توجهات به سمت بخش های صنعتی است و مردم فکر می کنند تنها با پیشرفت صنعتی می توان به کشوری مترقی تبدیل شد.

عضو هیئت رئیسه کشاورزی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بیشتر کشورهای توسعه یافته علاوه بر توجه به صنعت به بخش کشاورزی نیز اهمیت زیادی می دهند.

وی با شاره به سالم تر بودن محصولات کشاورزی داخلی نسبت به محصولات وارداتی گفت: با توجه به به کارگیری روش های ارگانیک برای تولید محصول سالم، محصولات داخلی سالم تر هستند اما متاسفاته مردم فکر می کنند محصولات خارجی از سلامتی بیشتری برخور دار هستند.

نوری ادامه داد: مردم کشور باید از تولید ملی و داخلی حمایت بیشتری داشته باشند تا تولید کنندگان با روحیه بهتری وارد عمل تولید شوند.