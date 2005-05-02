نفرات برتر رقابتهاي انتخابي به مسابقات جهاني اعزام خواهند شد

سيد باقر فاطمي نسب نايب رئيس انجمن ورزشي بيماران خاص در گفت و گو با خبرنگار" مهر" ضمن بيان اين مطلب افزود : اين مسابقات از 17 الي 19 ارديبهشت ماه در چهاررشته دووميداني ، شنا ، بدمينتون و تنيس روي ميز درهفته رده سني با همكاري و مشاركت اداره كل تربيت بدني استان اصفهان و هيات هاي ورزشي ذيربط برگزار خواهد شد.

وي افزود : نفرات برتر در مسابقات در رشته هاي مختلف درقالب تيم هاي ملي پيوند اعضا ايران مردادماه سالجاري درمسابقات جهاني كانادا شركت خواهند كرد.

نايب رئيس انجمن ورزشي بيماران خاص در ادامه با بيان شرايط ورزشكاران حاضر در اين رقابتها تصريح كرد : براي حضور در اين مسابقات بيمار خاص و بيماران پيوندي به كساني گفته مي شود كه يكسال از تاريخ پيوندشان گذشته باشد.

فاطمي نسب به افتخارات گذشته ورزشكاران اين انجمن اشاره كرد و افزود : در چهاردهمين دوره اين رقابتها كه در سال 2003 برگزار شد كاروان كشورمان صاحب 3 مدال طلا ، 5 نقره و يك برنزشد.

وي ادامه داد: قصد داريم در مسابقات امسال از ورزشكاران تلاسمي ، همفيلي ، ديابتي و سرطاني هم استفاده كنيم. ضمن اينكه براي حضور بيماران خانم تالاسمي هم برنامه هايي داريم كه دستور اعزام آنها به مسابقات را از آقاي مهرعليزاده دريافت كرده ايم.

فاطمي نسب در پايان گفت : مسابقات جهاني ويژه بيماريهاي خاص در سيزده رشته ورزشي برگزار خواهد شد.