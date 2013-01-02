حیوان گزیدگی در استان مرکزی 300 مورد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سعید فرخ عصر روز چهارشنبه در جلسه کارگروه کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری به انسان افزود: در شش ماهه نخست امسال یک هزار و 929 مورد حیوان گزیدگی در استان مرکزی ثبت شده است که سال گذشته 300 مورد کمتر از این میزان بوده است.

وی با تاکید بر برنامه ریزی ها در این زمینه اظهارداشت: فرمانداری ها، شهرداری ها و دهیاری ها از امکانات خود برای مقابله با حیوانات و جمع آوری و معدوم کردن سگ های ولگرد استفاده کنند.

فرخ با اشاره به اینکه بیشترین آمار حیوان گزیدگی مربوط به شهرهای اراک، ساوه، زرندیه و شازند است تصریح کرد: باید اقدامات بیشتری در زمینه برخورد با این حیوانات صورت گیرد.

حیوانات ناقل بیماری از جمله سگ های ولگرد منشاء بسیاری از بیماری ها

سید سعید حسینی مدیر کل دامپزشکی استان مرکزی هم در این کارگروه با بیان اینکه از ابتدای امسال تا کنون 155 دوره آموزشی با هدف توجیه مردم در خصوص حیوانات ناقل بیماری به انسان برگزار شده گفت:حیوانات ناقل بیماری از جمله سگ های ولگرد منشاء بسیاری از بیماری ها می باشند.

بررسی وضعیت و نحوه افزایش آمار حیوان گزیدگی در شهرستانها ، بررسی فعالیت های صورت گرفته و آمارها و طرح های پژوهشی و کنترل حیوانات ناقل بیماری از مصوبات این جلسه بود.

