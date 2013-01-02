رهبری داهیانه امام حسین(ع) واقعه عظیم کربلا را در تاریخ ماندگار کرد

به گزارش خبرنگار مهر٬ حجت الاسلام مصطفی کرمی٬ در مراسم عزاداری که به مناسبت اربعین حسینی عصر روز چهارشنبه در مصلی بیت المقدس اراک افزود: عاشورا در تاریخ بشر تحولی ایجاد کرد و عامل زنده و محرک و نقش آفرین در جغرافیای سیاسی اسلام است.



وی گفت: نهضت عاشورا و کربلا چیزی نهفته است که پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) در این رابطه می فرماید؛ هر چه بر این روز می گذرد بر مجد و عظمت و شکوهش بالاتر می رود.



حجت الاسلام کرمی با اشاره به حوادث عاشورا و بعد از آن٬ اظهار کرد: بعد از عاشورا حوادثی رخ داد که سبب ماندگاری قیام امام حسین (ع) شد.



اربعین حسینی چشمه همیشه جاری برای بهرمندی انسان ها است



وی اربعین حسینی را چشمه همیشه جاری برای بهرمندی انسان ها از سیره امام حسین (ع) دانست و افزود: ملل مسلمان جهان و حتی ادیان دیگر در ایام سوگواری ابا عبدالله الحسین (ع) همواره پیشگام هستند.



این استاد حوزه و دانشگاه تهران با بیان اینکه امسال نیز در ایام عزای حسینی شاهد حضور گسترده مردم و عشق و ارات آنان به سید الشهداء بودیم٬ اضافه کرد: فردا نیز در اربعین حسینی حضور گسترده مردم نماد پیروی از ائمه اطهار (ع) و ولایتمداری و ولایت پذیری آنان خواهد بود.



حجت الاسلام کرمی با اشاره به اینکه توطئه های دشمنان در راستای تخریب چهره امام حسین (ع) و قیام عاشورایی کربلا بی نتیجه خواهد ماند٬ تصریح کرد: دشمنان با این توطئه ها راه به جایی نبرده و عشق و اشتثاق مردم به ابا عبدالله الحسین (ع) روز به روز افزون تر می شود.



کفتنی است٬ در پایان این مراسم مهدی سماواتی از مداحان اهل بیت عصمت و طهار (ع) و یکی از مداحان استان به مدح اباعبدالله الحسین (ع) پرداخت.