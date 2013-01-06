به گزارش خبرنگار مهر بهره وری نیروی کار و تلاش برای بهبود آن؛ امروزه به عنوان یکی از کلیدی ترین برنامه های بنگاه ها و واحدهای تولیدی کشور به ویژه در بخش خصوصی درآمده است.

اینکه نیروی کار بتواند در ساعات کاری روزانه تاثیر بیشتری بر تولید با کیفیت و ارائه خدمات داشته باشد از دغدغه های مدیران و صاحبان بنگاه های تولیدی کشور است.

از برداشت اشتباه برخی مدیران بخش خصوصی که بهره وری نیروی کار را بدون لوازم آن (فراهم بودن امکانات محیط کار، حقوق و مزایای بهتر، بهبود قرارداد همکاری، ارتقاء شغلی و مواردی از این دست) می خواهند که بگذریم، امروزه بهره وری نیروی کار در کنار بهره وری سرمایه از مهم ترین مسائل کسب و کار کشور قلمداد می شود.

بهره وری بدون لوزام

متاسفانه چند دهه دولتی ماندن فضای کلی اقتصاد و عدم حضور بخش های تعاونی و خصوصی در بسیاری از فعالیت های اقتصادی باعث افت شدید بهره وری نیروی کار و در نتیجه از دست رفتن بسیاری از بازارهای خارجی، منطقه ای و حتی داخلی به واسطه ورود کالاهای متنوع خارجی به داخل کشور شده است.

افت بهره وری نیروی کار که ارتباط مستقیمی با کیفیت تولید و عرضه محصولات قابل رقابت با تولیدات سایر کشورها در بازارهای امروزی دارد، باعث از دست رفتن بازارهای فراوانی از جمله در صنعت فرش شده است.

از سویی بی توجهی کارفرمایان به این مقوله کلیدی و مهم و تلاش برای دستیابی به آن بدون فراهم کردن تمام لوازم مورد نیاز آن مانند مواردی که شرح آن گذشت، باعث افت شدید بهره وری نیروی کار به ویژه در بخش های دولتی شده تا جایی که برخی آمارها میزان ساعات مفید کار روزانه در بخش دولتی را تا 22 دقیقه در روز نیز برآورد می کند.

افت کار مفید و بهره وری در بخش دولتی

هرچند خدمات در سال های اخیر با رشد قابل توجهی بیش از نیمی از کل فرصت های شغلی و گرایش های کاری بازار کشور را به خود اختصاص داده، اما صنعت در سال های گذشته با رشد بهتری در بخش بهره وری نیروی کار بین دو بخش خدمات و کشاورزی حرکت کرده است.

با این حال به عقیده کارشناسان، بخش صنعت کشور که می تواند پایه توسعه قرار گیرد تاکنون نتوانسته است به جایگاه مطمئنی دست یابد، اما به صورت متوسط در 10 سال گذشته صنعت در کشور 6.4 درصد در بهره وری نیروی کار رشد داشته است.

از سویی نیروی کار در بخش کشاورزی به میزان 3.3 درصد، معدن شامل نفت و گاز صفر درصد، آب و برق 2.9 درصد، ساختمان 0.8 درصد، حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات 2.1 درصد و خدمات نیز 0.5 درصد رشد داشت.

وضعیت بهره وری نیروی کار در شاخص های مهم

بر اساس تحقیق سازمان بهره وری آسیایی، میزان بهره وری هر نیروی کار در ایران به صورت سالیانه 45 هزار دلار در نظر گرفته شده است. این رقم در مورد کارگران بحرینی 48 هزار و 700 دلار و برای کارگران شاغل در کشور کویت نیز 58 هزار و 100 دلار است.

همچنین در قطر میزان بهره وری هر نیروی کار در سال به میزان 142 هزار و 700 دلار و در عربستان نیز 70 هزار و 100 دلار است. این میزان در مورد کارگران اماراتی 94 هزار و 100 دلار و برای کارگران کشور مالزی 35 هزار دلار برآورد شده است.

از سویی میزان بهره وری سالیانه کارگران شاغل در کشور آسیای جنوب شرقی ژاپن 63 هزار و 900 دلار و در ایالات متحده آمریکا نیز 93 هزار و 300 دلار اعلام شد.

جدول وضعیت بهره وری هر نیروی کار در 9 کشور (هزاردلار-سالیانه)