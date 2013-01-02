ادامه بحران در آفریقای مرکزی/ شمار نظامیان فرانسوی به 600 نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استاندارد، در اعتراضات مردمی علیه غارتگری شورشیان آفریقای مرکزی، چهار نفر کشته شدند.

این شورشیان امروز چهارشنبه به یک کارخانه شکر در نزدیکی شهر بامباری واقع در مرکز این کشور دستبرد زدند که این اقدام مخالفت مردم منطقه را به دنبال داشت.

بر این اساس، در درگیری میان مردم و شورشیان، دو شورشی و دو غیرنظامی کشته شدند. شورشیان مسلح در حالی در شهرهای آفریقای مرکزی جولان می دهند که مذاکرات دولت با سران آنها آغاز شده است.

شورشیان موسوم به "سلکا" از دهم دسامبر (بیستم آذر) برای واداشتن دولت به انجام تعهدات پیشینش دست به سلاح برده و به سمت پایتخت حرکت کرده اند.



این در حالی است که با ناتوانی دولت در مقابله با شورشیان، 500 نظامی از کنگو و چاد برای کمک به ارتش آفریقای مرکزی وارد این کشور شده اند. فرانسه نیز با اعزام 180 کماندو به این کشور شمار نظامیانش را به 600 نفر رسانده است.

گفتنی است مخالفان مسلح "فرانسوا بوزیزه" رئیس جمهوری آفریقای مرکزی خواستار عملی شدن توافقنامه سال 2007 هستند.