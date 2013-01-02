اداره کل زندان های استان کرمانشاه به عنوان دستگاه برتر شناخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای توسعه و گسترش برنامه فرهنگی و ترویج فرهنگ اقامه نماز در دستگاه های اجرایی استان ، از سوی دبیر ستاد اقامه نماز استان کرمانشاه اداره کل زندان های استان به جهت رعایت چارچوب های برنامه ریزی و فعالیت منسجم در اجرای برنامه های توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز به عنوان دستگاه برتر انتخاب و با اهداء لوح مورد تقدیر قرار گرفت .

مدیر کل زندان های استان کرمانشاه در این باره گفت: یکی از وظایف مهم دستگاه های اجرایی ایجاد بستر مناسب ارتقاء ا مور عقیدتی، دینی و سلامت اداری است و هر چقدر پایگاه مذهبی و عقیدتی در حوزه های اداری تقویت گردد نگرش به حوزه های فعالیت نیز بیشتر جنبه تکلیفی پیدا می کند و جلب رضایت ارباب رجوع و خدمت صاد قانه به مردم مورد توجه خواهد بود.

اژدر اسد بیگی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری ( مد ظله العالی ) در دیدار مسئولان قوه قضائیه مبنی بر ارتقاء قوه قضائیه افزود: در همین راستا سازمان زندان ها به عنوان عضوی از خانواده قضایی کشور اهتمام خود را بر ارتقاء امور فرهنگی، عقیدتی و محوریت دینی امور اصلاحی و تربیتی قرار داده و نماز به عنوان ستون دین در راس برنامه های فرهنگی قرار گرفته است .

وی توسعه، فضا سازی و زیبا سازی نمازخانه هاو و بهره گیری ازکارشناسان حوزه های دینی در اشاعه فرهنگ دینی و قرآنی در حوزه اصلاحی و تربیتی زندان هارا بسیار موثر دانست وخاطر نشان کرد: تقویت اقامه نماز، برگزاری نمازهای جماعت یومیه و تشویق فعالان نماز می تواند در نهادینه شدن هر چه بیشتر این فریضه دینی و الهی دربین مددجویان زندان های استان تاثیر گذار باشد.

مدیر کل زندان های استان تصریح کرد: ریشه اغلب بزه کاری ها و هنجار شکنی ها در جامعه به علت ضعف اعتقادی و مذهبی است و ترویج فرهنگ دینی و اقامه نماز در زندان ها علاوه بر ارتقاء سلامت روحی و روانی مددجویان می تواند به عنوان سدی در مقابله با ناهنجاری ها از سلامت اجتماعی صیانت کند .

وی کسب رتبه برتر ستاد اقامه نماز زندان های استان را بیانگر نگرش دینی و توجه ویژه مسئولان حوزه تامینی و تربیتی استان به ارتقاء آموزه های دینی و معنوی کارکنان ، پرسنل وظیفه و مددجویان برشمرد وبر گسترش و ارتقاء بیش از پیش فعالیت های فرهنگی ودینی در زندان های استان تاکید کرد .

حیدری طیب: کثرت عناوین مجرمانه قوانین موجب افزایش آمار کیفری زندانهاست

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی به همراه حاج محمد طالبی از رزمندگان و یادگاران دفاع مقدس صبح چهارشنبه از بخش های مختلف مراکز مشاوره وروان درمانی، مددکاری، باشگاه ورزشی ، صنایع دستی وآموزش فنی وحرفه ای زندان مرکزی بازدید وبا مددجویان دیدار وگفتگو کرد.

سید سعید حیدری طیب در جمع کارکنان ومددجویان، به تراکم جمعیت کیفری زندان ها اشاره و اظهار داشت : کثرت عناوین مجرمانه قوانین موجب افزایش آمار کیفری زندان هاست وحبس زدایی بایستی به عنوان یکی ازراهکارهای مهم برای کاهش آمار زندان ها مورد توجه قرار گیرد.

حیدری طیب افزود : از جمله مشکلات موجود برخی قوانین دست و پا گیر است که بایستی مورد تجدید نظر قرار گیرد و عناوین مجرمانه به حداقل ممکن کاهش یابد.

وی گفت : استفاده از راهکارهای متقن و عوامل مخففه از جمله آزادی مشروط، تخفیف مجازات،عفو موردی، پایان حبس، مرخصی و اعطای رأی کار به زندانیان واجد الشرایط نیز می تواند در کاهش آمار کیفری زندان ها بسیار تأثیر گذار باشد.

حیدری طیب با اشاره به اصل یکصدو پنجاه وششم قانون اساسی که وظایف متعددی از جمله اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین برعهده قوه قضائیه نهاده شده است تصریح کرد: دستگاه قضایی باید به این بند توجه ویژه ای معطوف دارد تا اقدامات آن در راستای برخورد با علت باشد نه معلول ،چون کشف علل مجرمانه باعث کاهش جرم و موجبات ارتقاء و توسعه کار فرهنگی را در جامعه فراهم می کند .

نماینده مردم کرمانشاه اضافه کرد:علی رغم سختی و مشقات کار زندانبانی و کمبودهای مشهود دربخش های مالی واعتباری، فضای فیزیکی و نیروی انسانی ، بحمدالله زندان های استان در حوزه اصلاحی و تربیتی پیشرو وخدمات بسیار ارزشمندی در بخش های فرهنگی، دینی، بهداشتی، آموزشی، مشاوره و روان درمانی و حرفه آموزی و اشتغال در راستای اصلاح، بازتوانی، تغییر نگرش و ایجاد زمینه بازگشت مددجویان به جامعه صورت گرفته که قابل تقدیر است.

همچنین مدیرکل زندان های استان کرمانشاه با ارائه گزارش از وضعیت موجود زندان های استان گفت: هزینه نگهداری هر زندانی بیشتر از هزینه پیشگیری ازجرم در جامعه است و باید ضمن ریشه یابی علل و عوامل بروز بزه، کانون های جرم خیز شناسایی و اهتمام لازم در جهت پیشگیری و جلوگیری ار شکل گیری این کانون ها صورت گیرد.

اسدبیگی با اشاره به نقش زندان ها در تأمین نظم و امنیت جامعه خاطر نشان کرد: با توجه به فعالیت شبانه روزی و رسالت اصلاحی و تربیتی زندان ها ، حوزه عملکرد و فعالیت زندان ها با سایر دستگاههای اجرایی قابل مقایسه نیست و نیازمند تلاش، از خود گذشتگی و همت مضاعف است.

وی تصریح کرد: هزینه های زندان ها در بخش های مختلف ( تأمینی ، بهداشت ، درمان ، آموزشی ، فرهنگی ، غذایی ، پرسنلی و… ) اجتناب ناپذیر بوده و لزوما” باید با اولویت و بصورت خاص مورد توجه قرار گیرد.







