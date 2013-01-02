به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری بعدازظهر چهارشنبه در سالروز سفر مقام معظم رهبری به دلوار در دیدار با مردم این شهر اظهار داشت: جوهره و اساس سیاست اسلامی ولایت مداری است و اطاعت از حجت سیاسی واجب و تخلف و انحراف از مسیر ولایت گناه شرعی است.

وی در ادامه به تلاش‌های جبهه ولایت‌ستیزی برای زیر سوال بردن ولایت اشاره کرد و ادامه داد: خواص بی بصیرت و عوام پیرو آنها در دوران حضرت علی(ع) فضایی ایجاد کردند که امیرالمومنین همواره در تلاش برای دفع فتنه ها بود.

امام جمعه بوشهر از ولایت مداری به عنوان صراط مستقیم سیاسی یاد کرد و افزود: انقلاب اسلامی خورشید بیداری جهان و طلوع مجدد اسلام ناب محمدی (ص) است.

وی خاطرنشان ساخت: آنهایی که ولایت مدار نیستند حتی اگر ساکت هم باشند باز هم ولایت ستیزند و این افراد بدانند که اگر بخواهد در مقابل جبهه ولایت قرار گیرند با سیل خروشان مردم ایران غرق می‌شوند.

آیت الله صفایی‌بوشهری خطاب به مسئولان، شخصیت‌ها و جریان‌های سیاسی ایران اسلامی اظهار داشت: میزان و ملاک مردم در انتخاب ولایت مداری است و اگر از این جریان خارج شوید بدانید که ایران اسلامی برای شما سراسر مالک اشتر می شود.

وی در ادامه خطاب به افرادی که در فکر فتنه هستند نیز بیان داشت: هر گونه شیطنت و طراحی فتنه برای انتخابات آینده با واکنش مردم همراه خوهد بود و مردم درس بزرگی به انها خواهند داد.

نماینده ولی فقیه در استان ادامه داد: جهان سلطه نیز باید هوشیار و آگاه باشد که هر گونه تعرض به ایران اسلامی با حرکت افرادی چون رئیس‌علی‌ها و علامه بلادی‌ها مواجه خواهد شد.

سالروز سفر مقام معظم رهبری در 13 دی سال 70 به استان بوشهر که روز ولایت مداری مردم استان بوشهر نام گذاری شده است.