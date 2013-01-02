دعوت 10 رزمی کار تهرانی به اردوی تیم ملی جودو

به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون جودو اسامی 46 ورزشکار را برای حضور در اردو تیم اعلام کرد که 10نفر از این افراد را تهرانیها تشکیل می دهند.

حسن روشنایی، سید حسین محمودی، محمد خانی اسفندآبادی، هوشنگ عسگری، محمد راستینه، جعفرعلی قادری، امیر والی، مهدی عظیمی، افشین کهن ترابی و علی قنبری جودوکاران تهرانی دعوت شده به این اردو هستند.

نخستین مرحله اردوی تیم ملی از 13 دی ماه به مدت سه روز در مجموعه ورزشی شهید کبکانیان تهران برگزار می شودکه تهران و گلستان هر کدام با 10 نماینده در اردوی تیم ملی از بیشترین نمایندگان در این اردو برخوردارند.

مسابقات قهرمانی شنای محلات شهرری برگزار شد

مسابقات شنای قهرمانی محلات شهرری در گروه های مختلف سنی روز چهارشنبه در مجموعه ورزشی پهلوان حمید سوریان شهرری به پایان رسید که در این رقابتها 200 شناگر در رده های مختلف سنی و در سه ماده زیر نظر هیئت شنای شهرستان ری با یکدیگر رقابت کردند.

پس از پایان این رقابتها که شناگران محلات هفت گانه شهرری حضور داشتند، نتایج زیر به دست آمد:

در رده سنی زیر 10 سال در قسمت کرال سینه اشکان منصوری، پارسا رفیعی و آرین خیری به ترتیب نفرات برتر این مسابقات بودند؛ در رده سنی زیر 12 سالدر قسمت کرال سینه امین سالار پاکدامن، سید علی وقوفی و پویا احمدی نیز در این مسابقات به ترتیب اول تا سوم شدند و در قسمت کرال پشت، محمد حسین عبدی، مهدی منصوری و محمدحسین شیرازی نفرات برتر هستند و در قسمت قورباغه محمد علی میرزایی، محمد محمد پور و حمید جلالی از دیگر نفرات این مسابقات هستند.

در رده سنی 13 و 14 سال در قسمت کرال سینه حسین لاله سیاه، علیرضا سپهری پور و پرهام ملکی ودر قسمت کرال پشت امیر حسین صداقت، محسن آقایی و احمد کمالی و در قسمت قورباغه امیر گودرزی، علی خسروی و علیرضا عبدی به ترتیب نفرات برتر این مسابقات در این سه رشته هستند و در گروه سنی جوانان امین آقایی، محمد رستمی و علی خیری و در گروه سنی بزرگسالان نیز یعقوب عبدی، رویز رفیعی و حسن خیری در مواد مختلف به مقام نخست دست یافتند.