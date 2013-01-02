زمینه اشتغال حدود یک هزار نفر در طرح توسعه کشاورزی کرمانشاه ایجاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، 'فضل الله رنجبر' صبح چهارشنبه در جلسه کارگروه طرح توسعه کشاورزی این شهرستان گفت: از ابتدای طرح توسعه کشاورزی تا کنون تعداد 709 طرح با اعتبار بیش از 700 میلیارد ریال با هدف فراهم آوردن زمینه اشتغال زایی یک هزار و 616 نفر، مصوب شد.

وی گفت: در همین راستا، تاکنون از این تعداد پرونده تصویب شده، تعداد 553 طرح با اعتباری بیش از 430 میلیارد ریال با هدف اشتغال زایی 938 نفر از بین دانش آموخته گان فاقد شغل رشته های کشاورزی و روستاییان حوزه شهرستان با بانک های عامل انعقاد قرارداد و تسهیلات پرداخت شده است.

رنجبر اظهار کرد: از ابتدای شروع طرح تا به امروز، 466 هکتار از اراضی ملی کرمانشاه به طرح های توسعه کشاورزی به متقاضیان و دانش آموخته گان جویای شغل رشته های کشاورزی برای احداث باغ، تولید گیاهان دارویی و گلخانه ای واگذار شده است.

وی تصریح کرد: همچنین سایت تولیدی قارچ قمشه ماهیدشت در 88 واحد در 22 بلوک و در زمینی به مساحت 9 هکتار، با اعتبار 40 میلیارد ریال مصوب شده که اشتغالزایی 88 نفر افراد جویای شغل رشته های کشاورزی را فراهم می کند.

مراسم قرعه کشی عمره مفرده دانشگاهیان استان کرمانشاه برگزارشد

با حضور مسوول دفتر استانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های کرمانشاه و مسوولان و رابطان فرهنگی دانشگاه ها، مراسم قرعه کشی عمره مفرده دانشگاهیان استان برگزار شد.

مسوول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه در مورد روند ثبت نام عمره مفرده دانشگاهیان گفت: امسال 280 هزار و 544 دانشگاهی برای سفر حج عمره ثبت نام کرده اند.

حجت الاسلام 'مهدی قدرتی' افزود: سهم استان کرمانشاه از این تعداد دو هزار و 410 نفر بود و پس از قرعه کشی از این تعداد 300 نفر به عنوان زائر اصلی و در قالب یک کاروان پسر مجرد و یک و نیم کاروان متاهل از طرف دانشگاهیان کرمانشاه اعزام می شوند.

وی ادامه داد: سهمیه اعلامی از سوی ستاد عمره دانشگاهیان به دانشگاه های استان کرمانشاه شامل 39 درصد وزارت علوم، 33 درصد دانشگاه آزاد اسلامی، هشت درصد وزارت بهداشت و 20 درصد سایر دانشگاه ها بوده است

وی در پایان گفت: کسانی که مقدمات این سفر ملکوتی را فراهم می آورند از اجر و ثواب بسیاری برخوردار می شوند.

