وارونگی هوا تا یکشنبه هفته آینده ادامه دارد

عبدالرضا امیدوار شهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: نقشه‌های پیش‌یابی گویای حاکمبودن جوی پایدار از امروز تا یکشنبه هفته آینده در نیمه شمالی است. این شرایط سبب سکون نسبی هوا و وارونگی دما در لایه‌های پایین جو در این مناطق می‌شود.

به گفته وی، بنابراین طی این مدت به سبب افزایش چگالی آلاینده‌های جوی، کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا در کلانشهرهای تهران، کرج، اراک، اصفهان، مشهد مقدس و تبریز پیش‌بینی می‌شود.

امیدوار اظهار داشت: طی روزهای جمعه تا دوشنبه در استان‌های اردبیل و گیلان سرعت وزش باد افزایش می‌یابد.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی تصریح کرد: در 24 ساعت آینده در برخی مناطق جنوب غرب، دامنه های مرکزی زاگرس سواحل جنوبی دریای خزر ابرناکی و بارش پراکنده پیش بینی می شود. امروز در سواحل جنوبی دریای خزر و روز پنج شنبه در برخی نقاط شمال شرق کاهش دما پیش بینی می شود. از روز جمعه بتدریج تا دوشنبه دمای هوا در نیمه شمالی کشور افزایش نسبی خواهد داشت که افزایش دما در سواحل جنوبی دریای خزر محسوس و همراه با وزش باد خواهد بود.

وی افزود: همچنین سامانه‌ای بارشی از اواخر یکشنبه از غرب وارد کشور می‌شود و طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه ابتدا در نیمه غربی و سپس در شمال غرب، غرب، شمال، دامنه‌های جنوبی البرز، مرکز و شمال شرق کشور فعال خواهد بود و علاوه بر بارش باران و برف و وزش باد در مناطق یاد شده، سبب کاهش آلودگی هوا در شهرهای صنعتی نیز می‌شود.

امیدوار یاد آور شد: روزهای چهارشنبه و پنج شنبه خلیج فارس مواج است .