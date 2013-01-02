مرحوم کریمی راد انسانی متعهد، مدیر و مدبر بود

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت ششمین سالروز درگذشت جمال کریمی راد وزیر سابق دادگستری و سخنگوی قوه قضائیه عصر چهارشنبه در حسینیه امامزاده حسین(ع) قزوین باشکوه خاصی برگزار شد.

حجت الاسلام موسی موینی در این مراسم اظهارداشت: مرگ، رسیدن به دوران تکامل و عبور از دنیای درون است و به هر میزان که در این دنیا با اعمال نیک برای خود ذخیره کرده باشیم در دنیای پس از مرگ برخوردار خواهیم شد.

وی افزود: فرصت هایی که در دنیا برای انسانها بدست می آید باید برای توشه آخرت مورد استفاده قرار گیرد تا پشمیان نشویم.

امام جمعه محمدیه بیان کرد: مرحوم کریمی راد از جمله انسانهایی بود که بخوبی از فرصتی که جایگاهش به وی داده بود برای خدمت به مردم و نظام بهره برد و نام ماندگاری از خود برجای گذاشت.

این روحانی تصریح کرد: مرحوم کریمی راد از مسئولانی بود که در امور حقوقی و قضا تسلط کافی داشت و در دوران حیات خود با حضور در رسانه ملی و طرح مباحث حقوقی بسیاری از سوالها و نیازهای مردم را پاسخ داد.

وی گفت: وزیر فقید دادگستری فردی باسواد، مدیر و مدبر بود و با تشکیل جامعه ناصحین در استان قزوین توانست بیش از دو هزار نیروی متعهد را برای اجرای عملی امر به معروف و نهی از منکر جذب کند و دلسوزانه در این مسیر حرکت کرد.

سخنران مراسم سالگرد مرحوم کریمی راد وزیر فقید دادگستری همچنین اظهارداشت: کریمی راد در امور فرهنگی، شرکت در مراسم شهدا، راهپیمایی های سیاسی هم حضور فعالی داشت و الگوی عملی برای بسیاری از مسئولان است.