پرداخت 191 میلیارد ریال مستمری و حمایت یک جوان گلستانی از 1100 کودک یتیم

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) گلستان گفت: در هشت ماهه سال جاری بیش از 191 میلیارد و 321 میلیون ریال به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد گلستان مستمری پرداخت شده است.

عباس حاجی اکبری اظهار داشت: تعداد مشمولین مستمری کمیته امداد امام خمینی (ره) گلستان 47 هزار و 292خانوار است که ماهانه به حساب آنان برای خانواده های یک نفره 40 هزار تومان، دونفر 45 هزار ، سه نفره 55 هزار، چهار نفره 60 هزار و خانواده های با جمعیت 5 نفر به بالا 75 هزار تومان در هر ماه مستمری واریز می‌شود.

وی با اشاره به خدمات کمیته امداد تصریح کرد: ارائه تسهیلات اشتغال، توانمندسازی مددجویان، ارائه برنامه های فرهنگی و آموزشی، کلاس های مشاوره، برگزاری اردوهای تفریحی و آموزشی ، و ... از دیگر اقداماتی است که برای مددجویان تحت حمایت این نهاد در طول سال اجرا می شود.



جذب 25 میلیارد ریال در طرح اکرام



قائم مقام کمیته امداد امام خمینی (ره) گلستان گفت : در 9 ماه نخست سال جاری درآمد طرح اکرام ایتام کمیته امداد گلستان به بیش از 25 میلیارد ریال رسیده است.

اسماعیل بشارت لو اظهار داشت: درآمد طرح اکرام ایتام این نهاد در 9 ماه سال جاری به بیش از 25 میلیارد ریال رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که 20 میلیارد ریال بوده 25 درصد رشد داشته است.

وی خاطرنشان کرد: 7 هزار و 756 یتیم تحت حمایت این نهاد از حمایت 14 هزار و 844 حامی برخوردارند.



حمایت از 520 کودک یتیم آزادشهری



مدیر کمیته امداد شهرستان آزادشهر گفت: 520 یتیم تحت حمایت این شهرستان قرار دارند که 932 حامی سرپرستی آنها را برعهده دارند.



محمدعلی ممشلی افزود: اجرای طرح اکرام در کمیته امداد آزادشهر در 9 ماه نخست سال جاری بیش از یک میلیارد و 570 میلیون ریال درآمد داشته است.

وی با تاکید براینکه درآمد اکرام این شهرستان در 9 ماه نخست سال جاری از 17 درصد رشد برخوردار بوده است افزود: حامیان در 9 ماه سال جاری بیش از یک میلیارد و 570 میلیون ریال به حساب ایتام خود واریز کرده اند.



حمایت یک جوان از 1100 کودک یتیم



مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) گلستان گفت: یک جوان گلستانی سرپرستی یک هزار و 157 یتیم تحت حمایت این نهاد را بر عهده دارد.



عباس حاجی اکبری اظهار داشت: خدای مهربان برای سرپرستی و شاد کردن اطفال بی سرپرست ثواب های زیادی را وعده داده و حدیث است: هر کس بر سر یتیمی دست بکشد به عدد هر موئی که از زیر دستش می گذرد در نامه عملش پاداش می نویسند

حاجی اکبری باتاکید بر اینکه وقتی دست کشیدن بر سر یتیم چنین ثوابی دارد یقینا رسیدگی به امور ایتام ثواب مضاعف دارد، خاطرنشان کرد: این جوان گلستانی از سال 1385 حمایت 10 یتیم را برعهده گرفت که به گفته خودش خیر و برکات فراوانی وارد زندگیش شده و باعث گردید تا او هر سال تعداد ایتام خود را افزایش دهد و هم اکنون یک هزار و 157 یتیم را تحت سرپرستی دارد.