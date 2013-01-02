هوای پایتخت در شرایط ناسالم / روند افزایشی آلاینده ها نسبت به روز گذشته

یوسف رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار کرد:بر اساس اطلاعات رسیده از ایستگاههای سنجش آلودگی هوای شهر تهران از میزان غلظت کلیه آلاینده ها به غیر از آلاینده های منواکسید کربن و ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون نسبت به روز گذشته در همین ساعت کاسته شده است . به این ترتیب میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون فراتر از حد مجاز بوده و شاخص کیفیت هواهم اکنون در شرایط ناسالم برای گروههای حساس است.

به گفته وی، ایستگاههای اقدسیه ، تهرانسر ، دروس ، شاد آباد ، شهرداری منطقه 11 ، پارک قائم ، دانشگاه شهید بهشتی ، سوهانک وشهرک چشمه به لحاظ آلاینده ذرات معلق کمتر از دو ونیم میکرون در شرایط هشدار قرار دارند.

رشیدی اظهار داشت: در حال حاضر در نمایشگر سنجش آلودگی، آلاینده دی اکسید گوگرد با 3 واحد کاهش نسبت به روز گذشته روی عدد 34، ذرات معلق کمتر از 10 میکرون با 8 واحد اکاهش روی عدد 71 و ازن با 9 واحد کاهش نسبت روی عدد 24 ایستاده است

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران تصریح کرد: در حال حاضر شاخص آلاینده منو اکسید کربن با 10واحد افزایش نسبت به روز گذشته روی عدد 37 و ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون با 2 واحد افزایش روی عدد 129 قرار گرفته است.

مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوا تصریح کرد: گزارش هواشناسی حاکی از آسمانی صاف و غبار آلود میباشد. به این ترتیب انتظار میرود شاخص کیفیت هوا در شرایط ناسالم برای گروههای حساس باقی بماند.

وی افزود: افزایش احتمال علائم تنفسی در افراد حساس، تشدید بیماری قلبی و ریوی ، مرگ و میر زودرس در افراد مبتلا به بیماریهای قلبی، ریوی و افراد مسن از اثرات بهداشتی آلاینده ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون است.



