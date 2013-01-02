18 هزار بازرسی از بنگاه های اقتصادی آستارا

به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن خالق وردی پور افزود: این بازرسی ها با همراهی بازرسان مجمع امور صنفی در این شهرستان انجام گرفته است. وی اظهارداشت: در نتیجه این بازرسی ها 786 مورد تخلف شناسایی شد که اغلب شامل گرانفروشی، عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور بوده است.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت آستارا گفت: برای متخلفان مزبور پرونده های تخلف به ارزش در مجموع 596 میلیون ریال تشکیل و برای صدور حکم به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

وی ادامه داد: در نه ماهه امسال 145 گشت مشترک بازرسی با همراهی ادارات ذیربط در این شهرستان انجام گرفته و به 516 مورد گزارش واصله به این اداره در خصوص تخلفات بنگاه های اقتصادی نیز رسیدگی شده است.

شناسایی 5 واحد متخلف عرضه سوخت در رودبار

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت رودبار گفت: با دریافت گزارش های مردمی از طریق سامانه 124 ستاد خبری در زمینه تخلف در برخی واحدهای توزیع کننده سوخت در این شهرستان ، بازرسان این اداره از واحدهای مزبور بازدید بعمل آوردند.

اسرافیل وهاب زاده افزود: در نتیجه این بازرسی ها پنج مورد تخلف شناسایی شده و متخلفان مزبور به دلیل عرضه خارج از شبکه نفت و گاز به مقدار دو هزار و 260 لیتر با تشکیل پرونده برای صدور حکم به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

وی افزود: ارزش ریالی پرونده های متشکله مزبور افزون بر 339 هزار تومان بوده است. سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت رودبار ادامه داد: بازرسی ها از جایگاه های عرضه سوخت در این شهرستان با هدف مقابله با تخلفات احتمالی ادامه خواهد داشت.

قهرمانی معصومی با تیم ثامن الحجج سبزوار در لیگ برتر کشتی

معصومی به همراه تیم ثامن الحجج سبزوار قهرمان دهمین دوره لیگ برتر کشتی آزاد ایران "جام ولایت" شد. در فینال این مسابقات، تیم کشتی ثامن الحجج سبزوار با برتری 5 بر2 برابر تیم پرسپولیس جویبار برای دومین سال متوالی قهرمان لیگ برتر شد.

چهار کشتی گیر ثامن الحجج در این مسابقه برابر حریفان خود به برتری رسیدند و فردین معصومی کشتی گیر گیلانی وزن 120 کیلوگرم این تیم هم به دلیل حضور نیافتن کمیل قاسمی از تیم معترض پرسپولیس جویبار برنده شد و با پشتک هایش جشن قهرمانی سبزواری ها را کامل کرد.

دهمین دوره لیگ برتر کشتی آزاد کشور جام ولایت با حضور 8 تیم برگزار شد که فینال این مسابقات دیروزبه جنجال انجامید.

رقابت های بین المللی پرس سینه

ورزشکاران گیلانی 4 نشان طلا و یک نقره رقابت های بین المللی پرس سینه را در گرجستان برگردن آویختند. در پایان این مسابقات دو روزه مصطفی نوری از گیلان در دسته 83 کیلوگرم بزرگسالان در قسمت پرس سینه نشان طلا و در قسمت لیفت مدال نقره گرفت.

رضاعسگری دیگرنماینده استان در دسته 105کیلوگرم بزرگسالان، سروش حبیب زاده در دسته 105 کیلوگرم جوانان وعبدالله فکور وزنه بردار گیلانی دسته 74 کیلوگرم پیشکسوتان نیز نشان طلای این رقابت ها را به خود اختصاص دادند.

تیم ملی 38 نفره پرس سینه ایران با مربی گیلانی خود شهریارمهریزی در مجموع تیمی با کسب 8 نشان طلا ، 5 نقره و 3 برنز پس از گرجستان میزبان، نائب قهرمان شد.

در این مسابقات 8 تیم حضور داشتند. مراسم تجلیل از قهرمانان گیلانی صبح یکشنبه در ورزشگاه شهید عضدی رشت برگزار می شود.

انتقاد شدید از کم توجهی به شهر تاریخی ماسوله

فرماندار شهرستان فومن از کم توجهی ملی و استانی به شهر تاریخی ماسوله به شدت انتقاد کرد. اسماعیل قربانزاده گفت: ماسوله دومین شهر زنده دنیا پس از ونیز که مورد توجه خاص گردشگران داخلی و خارجی است و سالانه بیش از یک میلیون گردشگر را پذیراست اما به دلیل کمبود اعتبارهای کلان ملی و استانی هنوز زیرساخت های گردشگری در آن تکمیل نشده است.

وی همچنین اصلاح بافت های فرسوده، نبود پارکینگ، رفع ترافیک و نبود اعتبارهای کافی برای زیباسازی و تکمیل طرح های عمرانی در ماسوله را از مهمترین مشکلات این شهر تاریخی دانست و خواستار توجه ویژه برای رفع این مشکلات شد.