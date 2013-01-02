بازداشت زورگیران نیم ساعت پس از سرقت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا بستو در تشریح خبر فوق گفت: عصر روز سه شنبه یکی از شهروندان تهرانی به ماموران گشت انتظامی این کلانتری که در حال گشتزنی در محدوده مذکور بودند، مراجعه و اعلام کرد که هنگام تردد در این محل، از سوی سه زورگیر مورد سرقت قرار گرفته است.

وی افزود: بلافاصله مشخصات ظاهری افراد زورگیر از سوی ماموران دریافت شده و پس از اعلام به واحد های گشتی دیگر که در منطقه حضور داشتند، ظرف کمتر از نیم ساعت هر سه متهم از سوی یکی از گشت های انتظامی در محدوده ایستگاه متروی میرداماد شناسایی و بازداشت شدند.

سرهنگ بستو عنوان کرد: هر سه متهم پس از انتقال به کلانتری هر گونه جرمی را منکر شده و اعلام کردند که اشتباهی دستگیر شده اند اما زمانی که با مالباخته روبرو شده و وی هر سه را شناسایی کرد، لب به اعتراف گشوده و عنوان داشتند که با همدستی هم از شاکی سرقت کرده اند.

وی اظهار داشت: به این ترتیب هر سه متهم زورگیر پس از اعتراف به جرم خود و تکمیل پرونده برای تحقیقات بیشتر به پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شدند و این در حالی بود که در بازرسی بدنی از آنها یک قبضه چاقو و اموال متعلق به مالباخته کشف و ضبط شد.