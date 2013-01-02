112 خدمت دستگاه های اجرایی آذربایجان غربی به دفاتر پیشخوان دولت واگذار شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد طالبی عصر چهارشنبه در جلسه ویدئو کنفرانس هم اندیشی راهبری کشوری دفاتر پیشخوان دولت با کارگروههای استانی افزود: 234 خدمت جدید دستگاههای اجرایی نیز در حال واگذاری است.

وی ادامه داد: در استان آذربایجان غربی تعداد 231 دفتر پیشخوان دولت شهری و 530 دفتر پیشخوان دولت روستایی با بیش از 2000 نفر پرسنل فعالیت می کنند.

رئیس کارگروه استانی دفاتر پیشخوان دولت همچنین گفت: ارزیابی دفاتر پیشخوان دولت به اتمام رسیده و مقرر شده که خدمات جدید دستگاههای اجرایی بر اساس رتبه بندی دفاتر انجام پذیرد.

وی اضافه کرد: سالانه بیش از 5 میلیون قبض توسط دفاتر پیشخوان دولت دریافت می شود که این امر سهم به سزایی در کاهش سفرهای درون شهری داشته است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار آذربایجان غربی ادامه داد: بازرسان کارگروه استانی در مقوله پرداخت به موقع مبالغ دریافتی قبوض نظارت کامل دارند و کمیته حقوقی با دفاتر پیشخوانی که تخلف می کنند حسب آیین نامه مربوطه برخورد می کند.

طالبی به مصوبه هیئت وزیران در خصوص تفویض اختیارات به استانداران اشاره کرد و اظهارداشت: پیگیری ویژه کارگروه را در خصوص واگذاری خدمات دستگاههای اجرایی در دستور کار دارد.

بزرگیان معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری نیز در این نشست با تشریح آخرین اقدامات معاونت توسعه برای واگذاری خدمات دستگاههای اجرایی به دفاتر پیشخوان گفت: برنامه ریزی های لازم برای تفویض اختیارات کارگروه راهبری دفاتر پیشخوان دولت ریاست جمهوری به کارگروه استانها انجام گرفته است.

سردار رویانیان، دبیر کارگروه راهبری دفاتر پیشخوان دولت ریاست جمهوری نیز در این جلسه با اعلام اینکه تفاهم نامه واگذاری خدمات با 20 دستگاه اجرایی امضاء شده است، افزود: رایزنی های لازم برای واگذاری خدمات نیروی انتظامی و شهرداری ها انجام شده است.

جلسه هم اندیشی کارگروه راهبری دفاتر پیشخوان دولت با حضور معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری، دبیر کارگروه راهبری و اعضای کارگروههای 31 استان کشور به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.