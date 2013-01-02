حضرت مسیح (ع) پیام آور صلح و مهربانی است

به گزارش خبرگزاری مهر،علی‌‌اکبر شعبانی‌فرد در پیامی به مناسبت فرارسیدن سال نو میلادی و ولادت حضرت عیسی (ع) آورده است: میلاد حضرت مسیح (ع) روز هم صدایی و همبستگی ادیان الهی برای رسیدن به عدالت و صلح در جهان است.

وی با بیان اینکه تبریک میلاد پیام آور صلح و مهربانی، پیامبر عشق و رحمت، سمبل صبر و شکیبایی به همه مسیحیان به ویژه ارامنه استان مرکزی ابلاغ می نمایم ادامه داد: حضرت مسیح (ع) پیامبر عظیم الشانی است که برای طرفداری از مظلومان و برقراری عدل و رحمت مبعوث و با گفتار آسمانی و کردار ملکوتی خود ظالمان و ستمکاران را محکوم و مظلومان و مستضعفان را پشتیبانی فرمود.



استاندار مرکزی در پیام یاد شده اضافه کرده است: در آستانه آغاز سال 2013 میلادی ضمن تبریک به کلیه هموطنان و هم استانی های مسیحی، امیدوارم سال جدید میلادی با الهام از فرامین و آموزه های نجات بخش آن پیامبر الهی برای شما عزیزان همراه با آسایش، سعادت و خوشبختی باشد.



