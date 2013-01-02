کریمی راد با شایستگی وزیر شد و مردم را فراموش نکرد

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین سالگرد مرحوم جمال کریمی راد عصر چهارشنبه با حضور آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین، احمد عجم استاندار، جمال انصاری رئیس کل دادگستری استان، حجت الاسلام اسماعیل صادقی دادستان استان، حجت الاسلام مرتضی حسینی و روح الله عباسپور، محمدباقر آقاعلیخانی رئیس مرکز ملی فرش ایران، ابوالفضل طاهرخانی معاون سیاسی امنیتی، محمدباقر الفت رئیس کل دادگستری استان خوزستان، ائمه جمعه، روحانیون، مدیران دستگاههای اجرایی، فرماندهان نظامی و انتظامی و گروههای مختلف مردم و خانواده آن مرحوم در حسینیه امامزاده حسین(ع) قزوین باشکوه خاصی برگزار شد.

در حاشیه این مراسم خبرنگار مهر در گفتگو با تعدادی از مسئولان نظر آنها را در خصوص ویژگی های آن وزیر فقید جویا شد.

جمال انصاری رئیس کل دادگستری استان قزوین در این باره گفت: مرحوم کریمی راد از وزیرانی بود که با طی مراحل تخصصی و بتدریج و پله پله رشد کرد و به صدارت رسید به همین دلیل هرگز مغرور نشد و بخوبی توانست این جایگاه را مدیریت کند.

رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: وی با خلاقیت فردی و شایستگی توانست وزیر شود و مدارج عالی را بخوبی طی کند و به همین دلیل در مسئولیت خود موفق بود.

انصاری تصریح کرد: تدبیر، مدیریت، حسن خلق و پاسخگویی به مردم و مراجعان از جمله ویژگی های مرحوم کریمی راد بود.

حجت اسلام مرتضی حسینی: قاطعیت کرمی راد زبانزد بود

حجت اسلام مرتضی حسینی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی هم در خصوص وزیر فقید دادگستری به خبرنگار مهر گفت: مرحوم کریمی راد در برابر افراد ضعیف بسیار ملایم و مهربان ودر برابر قدرتمندانی که حق دیگران را پایمال می کردند بسیار جدی و قاطع بود و این صلابت کاملا محسوس بود.

وی افزود: تسلط بر امور قضا و دادرسی و حل مشکلات مردم نیز از دیگر ویژگی های آن مرحوم بود.

قاسمی: پست و مقام کریمی راد را مغرور نکرد

حسن قاسمی قاضی دیوان عالی کشور هم در این زمینه اظهارداشت: بیش از 15 سال با مرحوم کریمی راد همکار بودم و در این مدت هرگز غرور و تکبری از ایشان دیده نشد.

رئیس سابق دادگستری استان قزوین افزود: رسیدن به پست وزارت هم باعث نشد تا کریمی راد از مردم فاصله بگیرد و آنها را فراموش کند بلکه با جدیتی بیشتر همواره به فکر حل مشکلات مردم و گره گشایی از کار عموم بود.

وی دانش بالای قضایی و متانت را از دیگر ویژگی های اخلاقی مرحوم کریمی راد ذکر کرد و یادآورشد: حضور کریمی راد در هیئت دولت موجب شده بود تا وزرا در مباحث حقوقی همواره از دیدگاهها و مشاوره وزیر فقید استفاده کنند و به گفته وزرا توصیه های وی بسیار کارساز و مشکل گشا بود.

الفت: کریمی راد مدیر مردمی بود

محمد باقر الفت رئیس کل دادگستری استان خوزستان و از همکاران قضایی مرحوم کریمی راد هم در باره خصائص اخلاقی وزیر فقید دادگستری گفت: علیرغم آن که پستهای اجرایی متعدد و حساسی را در اختیار داشت هرگز از مردم جدا نشد و از توده های مردم بویژه افراد ضعیف جامعه فاصله نگرفت و همواره از دل آنها سخن می گفت و سخنانش بر دل نیز می نشست.

این قاضی تصریح کرد: دیانت، تعهد، تخصص و اشراف به امور از دیگر ویژگی های اخلاقی مرحوم کریمی راد بود و همواره سعی می کرد در مسیر رضای الهی و مردم گام بردارد.

مرحوم کریمی راد در محوطه امامزاده حسین(ع) قزوین به خاک سپرده شده است.

شرکت کنندگان در مراسم ششمین سالگرد بزرگداشت مرحوم جمال کریمی راد با حضور در مزار آن مرحوم با نثار شاخه های گل و قرائت فاتحه یاد وزیر فقید دادگستری را گرامی داشتند.

جمال کریمی راد در سال 1335 در قزوین متولد شد ودر هفتم دی ماه 1385 بر اثر سانحه رانندگی در گذشت.

وی در 25 مرداد ماه 1384 برای تصدی وزارت دادگستری به مجلس معرفی شد و از شهریور 84 تا هفتم دی ماه سال 85 به عنوان وزیر دادگستری و سخنگوی قوه قضائیه بود.