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۱۳ دی ۱۳۹۱، ۱۹:۴۵

چیت فروش خواستار شد:

جوانان با راه و منش شهدا بیشتر آشنا شوند

جوانان با راه و منش شهدا بیشتر آشنا شوند

رامسر - خبرگزاری مهر: سحنگوی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، خواستار آشنایی بیشتر جوانان با راه و منش شهدا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حسین چیت فروش عصر چهارشنبه در دیدار امیران و فرماندهان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: نگین شهدا خانواده آنها بوده و ما نه تنها مدیون شهدا بلکه مدیون خانواده آنها هستیم.

وی افزود: جوانان باید با شهدا و راه شهدا آشنا شوند و بخصوص با اهداف قهرمانان ملی جنگ انس بگیرند و ما وظیفه داریم جوانان را با راههای مختلف و به صورت معنوی با شهدا آشنا سازیم.

امیر نیک‌ بخش حبیبی، مسئول نشر نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با خانواده شهید گفت: شما خانواده شهدا بخش جدانشدنی از تاریخ ایران هستید همانگونه که شهدا در تاریخ ایران و قلب مردم شهید پرور ما جاودانه شده اند.

وی اضافه کرد:وقتی جنگ اتفاق افتاد مردم مظلوم ما به تنهایی در مقابل تمام قدرت های استکباری جهان ایستادگی کرد و این رشادت های شهدای ما بود که باعث شد پیروزمندانه و سرافراز از جنگ بیرون آییم.

منظر خلعتبری، خواهر شهید خلبان حسین خلعتبری با قدردانی از همه دست اندرکاران سومین یادواره شهید حسین خلعتبری و شهدای رامسر گفت: حسین مرد بزرگی بود که به آرزویی که داشت رسید.

وی اضافه کرد: او به معنای واقعی ایران و مردم ایران دوست داشت و در راستای این باور قلبی اش پس از خلق رشادت های بسیار در دوران جنگ، جان خود را تقدیم مردم و خاکی کرد که دوست می داشت.

بعد از این دیدار امیران و فرماندهان و مسئولین شهرستان به همراه خانواده این شهید بر سر مزارش حاضر شدند و با اهدای گل و مارش نظامی به روح شهید ادای احترام کردند.

سومین یادواره شهید ملی و قهرمان جنگ های هوا دریا سرلشگر خلبان حسین خلعتبری و 268 شهید شهرستان رامسر 14 دیماه همزمان با اربعین حسینی و با حضور رئیس سازمان میراث فرهنگی، وزیر راه و شهرسازی، وزیر نیرو، رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان، دستیار ویژه رئیس جمهور، جانشین فرمانده نیروی هوایی، جانشین دفتر ارتباط مردمی و بازرس ویژه فرمانده کل قوا، فرمانده منطقه پدافند هوایی شمال، استاندار مازندران، خلبانان ارشد ارتش جمهوری اسلامی ایران و با سخنرانی  محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور در مصلی بزرگ رامسر برگزار می شود.

کد مطلب 1782681

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