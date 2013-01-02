به گزارش خبرنگار مهر، مرحله منطقه ای شانزدهمین جشنواره بین المللی قصه گویی بعد از ظهر چهارشنبه با برگزاری مراسم اختتامیه در بندرعباس پایان یافت.

شرکت کنندگان در این جشنواره در بخشهای آزاد و مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به رقابت پرداختند که در نهایت هشت نفر برگزیده و به مسابقه ملی و بین المللی قصه گویی راه یافتند.

طاهره لاکیان و مریم شفیع زاده از تهران، تارا شیدانی و فریده محمودی از استان مرکزی، پروین حمیلی از ایلام، سمیه اصحاب صحف از یزد و ماه بی بی صفوری پور و فواد حمود اهوازی از هرمزگان برگزیدگان این دوره از جشنواره منطقه ای قصه گویی شدند.

سید داوود حسینی مدیرکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هرمزگان در مراسم اختتامیه این جشنواره گفت: در این جشنواره 40 قصه گو از استان های تهران، آذربایجان غربی، یزد، کهگیلویه و بویر احمد، ایلام، مرکزی و هرمزگان شرکت کردند.

وی افزود: آئین های عاشوایی و مذهبی استان هرمزگان مانند چاووش خوانی، تعزیه، شروه خوانی، علم گردانی و سنگ زنی از در بخش جنبی جشنواره بود.

رضایی مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور نیز در این مراسم عنوان کرد: بزودی سه جشنواره منطقه ای دیگر در کشور برگزار و ازبین آنها 50 قصه گو انتخاب و به جشنواره بین المللی قصه گویی راه پیدا می کنند.

وی ادامه داد: در این جشنواره مانند سالهای گذشته قصه گویان بین المللی هم شرکت خواهند کرد.

رضایی افزود: سه هزار مربی قصه گو در کشور وجود دارد که داستانهای کهن و قصه های دینی و مذهبی را در قالب کودکانه برای کودکان بازگو می کنند.

شانزدهمین جشنواره بین المللی و ملی قصه گویی 28 بهمن تا اول اسفند در تبریز برگزار می شود.