واقعه کربلا سند برجسته هویت شیعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی کریمی شامگاه چهارشنبه در آستانه اربعین حسینی در جمع مردم این منطقه افزود: عاشورا فرهنگی به جامعیت اسلام دارد و ابعاد گوناگون فردی، اجتماعی، معنوی و سیاسی که در کلیت اسلام شاهدیم در فرهنگ عاشورا نیز متجلی است.

وی همچنین اظهارداشت: اکنون دشمن به خوبی واقف است که فرهنگ عاشورا سدی محکم و بنیادین در مسیر مطامع نامشروع آنان است.

امام جمعه کیاشهر گفت: بسیاری از حرکت‌ های ضد استکباری و استبدادی که در میان ملت های مختلف به ویژه ایران، لبنان، فلسطین و سایر کشورها رخ نموده به یقین متاثر از عاشورا و آرمان های کربلاست.

وی افزود: بدون شک نهضت عاشورا یکی از ریشه‌ های انقلاب اسلامی ایران و در حقیقت اصلی ترین آنها به شمار می آید.

کریمی ادامه داد: بزرگترین پیام نهضت سرور و سالار شهیدان ابا‌عبدالله‌ الحسین (ع) در حادثه کربلا اثبات شعار قرآنی پیروزی حق بر باطل است.

وی بیان داشت: در فرهنگ عاشورایی غلبه با عده کم و یا زیاد نیست بلکه قوی ‌تر و دلاورتر آن کس یا گروهی است که ایمان و اعتقاد راسخ وی به خداوند متعال مستحکم‌ تر و پر اراده ‌تر باشد.

امام جمعه کیاشهر گفت: در فرهنگ عاشورایی مرگ با غیرت بسیار بهتر از زندگی با ذلت بوده و امر به معروف و نهی از منکر نیز در این فرهنگ حرف نخست را می زند.

وی یادآورشد: فرهنگ و قیام سرخ حسینی به تمام شیعیان می ‌آموزد که علیه منکر در هر شرایط و هر جایگاهی باید ایستادگی و از حق دفاع کرد.