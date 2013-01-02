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۱۳ دی ۱۳۹۱، ۱۹:۵۰

سرهنگ حسنی:

محدودیت ترافیکی در اربعین حسینی در شهر قزوین اعمال می شود

محدودیت ترافیکی در اربعین حسینی در شهر قزوین اعمال می شود

قزوین- خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان قزوین از محدودیت های ترافیکی در روز اربعین حسینی در قزوین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ غلامعلی حسنی در این باره گفت: هیئتهای عزاداری فردا در اربعین حسینی با حرکت از امامزاده اسماعیل(ع) قزوین تا تپه نور الشهدا در منطقه باراجین عزاداری خواهند کرد.

وی افزود: به همین منظور پلیس برای تردد آسان هیئتهای عزاداری محدویت هایی را در نظر گرفته است که اجرایی می شود.
 
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان تصریح کرد: در این روز با حرکت هیئت های عزاداری از خیابان های پیغمبریه، نادری و میدان شهید بابایی و خیابان شهید بابایی تا تپه نورشهدا محدودیت های ترافیکی در نظرگرفته شده است.
 
سرهنگ حسنی از شهروندان و هیئت های عزاداری خواست ضمن رعایت محدودیت های پیش بینی شده با ماموران پلیس همکاری کنند.
کد مطلب 1782688

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