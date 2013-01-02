محدودیت ترافیکی در اربعین حسینی در شهر قزوین اعمال می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ غلامعلی حسنی در این باره گفت: هیئتهای عزاداری فردا در اربعین حسینی با حرکت از امامزاده اسماعیل(ع) قزوین تا تپه نور الشهدا در منطقه باراجین عزاداری خواهند کرد.

وی افزود: به همین منظور پلیس برای تردد آسان هیئتهای عزاداری محدویت هایی را در نظر گرفته است که اجرایی می شود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان تصریح کرد: در این روز با حرکت هیئت های عزاداری از خیابان های پیغمبریه، نادری و میدان شهید بابایی و خیابان شهید بابایی تا تپه نورشهدا محدودیت های ترافیکی در نظرگرفته شده است.

سرهنگ حسنی از شهروندان و هیئت های عزاداری خواست ضمن رعایت محدودیت های پیش بینی شده با ماموران پلیس همکاری کنند.