تئوری اقتصاد مقاومتی برگرفته از فرهنگ اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین صابری بعداز ظهر چهارشنبه در نشستی با خبرنگاران افزود: مقام معظم رهبری اولین کسی بودند که در دنیا تئوری اقتصاد مقاومتی را بیان کردند.

وی بیان کرد: ظرف چند سال آینده شاهد اثرات مثبت اقتصاد مقاومتی به عنوان الگویی برتر در کشور خواهیم بود.

صابری اصلاح و تغییر سبک زندگی رایکی از شاخصهای تحقق اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی اقتصاد ریاضتی نیست بلکه درست مصرف کردن است.

استاندار حفظ آرامش و امنیت را از دیگر ضروریتهای تحقق اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و افزود: توسعه و پیشرفت کشور در بستری امن و آرام شکل می گیرد.

تکمیل پروژه های نیمه تمام در اولویت کاری است

صابری همچنین در بخش دیگری از سخنان خود، تکمیل پروژه نیمه تمام را در اولویت برنامه ها عنوان کرد و گفت: تلاش می کنیم پروژه ای نیمه کاره برای دولت آینده نماند.

وی تکمیل پروژه های مهر ماندگار، اجرای مصوبات دولت، ایجاد فرصتهای شغلی و واگذاری مسکن مهر را از دیگر اولویت ها عنوان کرد.

صابری همچنین بیان داشت: باید از ایجاد تشنج و اختلافاتی که به نفع جامعه نیست دوری کرد و برای حفظ و تقویت وحدت در جامعه تلاش نمود.

وی عنوان کرد: انتخابات نزدیک است و باید از گفتن و نوشتن حرفهایی که زمینه ساز اختلاف می شود، پرهیز کرد.

استاندار همچنین وضعیت گرانی و تورم و نظارت بر بازار را مطلوب ندانست و گفت: نباید تنها از دولت برای حل این مشکل انتظار داشت و مردم هم باید به کمک دولت بیایند.