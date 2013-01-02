به گزارش خبرنگار مهر، رستم قاسمی چهارشنبهشب در نشست بررسی روند اجرای مصوبات سفرهای استانی هیئت دولت در بوشهر اظهار داشت: خود را یک بوشهری میدانم و از دورانی که در قرارگاه خاتم فعالیت داشتم تلاشهای بسیار زیادی برای توسعه استان بوشهر داشتهایم.
وزیر نفت گفت: تلاش ما این است که آنچه برای عمران و آبادانی بوشهر نیاز است کمک کنیم تا بتوانیم خدمات مورد نیاز و در تعهد خود را عملیاتی کرده باشیم.
وی در ادامه خواستار تلاش دستگاههای اجرایی برای ترک تشریفات پروژههای مربوط به تعهدات وزارت نفت از دستگاه مرکزی خود به منظور تسریع در اجرای پروژهها شد و گفت: مسئولان و نمایندگان استان بوشهر نقش مهمی در پیگیری این امور دارند.
قاسمی ادامه داد: مصوبه مطالعات فرودگاه بوشهر برعهده وزارت نفت است و سهم خود در این مصوبه را میدهیم ضمن اینکه مطالعات بندر بزرگ تجاری بندر بوشهر در پارس شمالی نیز در حال انجام است.
تعهدات هشتهزار میلیارد تومانی وزارت نفت در سفرهای استانی
وی با بیان اینکه وزارت نفت پرداخت تعهدات سفرهای استانی را وظیفه خود می داند، افزود: تاکید بنده بر اجرای مصوبات سفر رهبر معظم انقلاب به استان بوشهر بوده که این تاکید مربوط به تمام مصوبات رهبر معظم انقلاب در استانهای مختلف هم میشود.
وی با اشاره به تعهدات بیش از هشت هزار میلیارد تومانی وزارت نفت در سفرهای استانی، اضافه کرد: از این میزان تعهدات، یک هزار میلیارد تومان متعلق به استان بوشهر است.
وزیر نفت با اشاره به ابلاغ سهم 50 درصدی نیروهای بومی استان بوشهر در سال گذشته، ادامه داد: تا پایان امسال هم جذب نیرو را داریم و این سهم را برای استان بوشهر در نظر گرفتهایم.
وی به ارائه طرح تحول صنعت نفت به رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و بیان داشت: در این طرح همه ابعاد توسعه نفت از جمله نیروی انسانی، پتروشیمی، تبدیل خام فروشی به محصولات فروشی و میادین مشترک دیده شده است.
قاسمی اضافه کرد: در کل کشور 27 میدان نفتی مشترک وجود دارد که پروژه فرزاد A و B که با کشور عربستان هم مشترک است در دستور کار داریم که فرزاد A به شرکت پتروپارس داده شده و خاکبرداری پالایشگاه نیز آغاز شده است.
پیشرفت 50 درصدی پروژه انجیال خارگ/ ماموریت سفارتخانه های امریکا
وی در ادامه به بازدید امروز خود از جزیره خارک اشاره کرد و بیان داشت: پروژه انجیال خارک دارای 50 درصد پیشرفت فیزیکی است که تکمیل و راهاندازی این پروژه تاثیر بسیار زیادی در تولید محصولات پتروشیمی دارد.
وزیر نفت به اجرای طرحهای پتروشیمی در شهرستانهای دشتستان و گناوه اشاره کرد و افزود: بر اساس برنامهریزیهای صورت گرفته شرکت انرژی سپهر این پروژهها را اجرا خواهد کرد.
وی ادامه داد: در حالی که احتمال تحریمهای نفتی علیه ایران وجود دارد، ما شیوه و راهکارهای مقابله با این تحریمها را میدانیم و می توانیم در صورت اعمال این سیاستها کار خود را انجام دهیم.
قاسمی جنگ اقتصادی را جنگی مهم و وسیع توصیف کرد و ادامه داد: این جنگهای اقتصادی نفت و بانک مرکزی را تحت تاثیر قرار میدهد و سفارتخانههای امریکا ماموریت دارند که فعالیتهای اقتصادی ایران را دنبال کنند و از این طریق به ایران فشار بیاورند.
مصرف 450 میلیون متر مکعب گاز طی دو روز در سطح کشور
وی به تحریمهای شدید ماههای گذشته برای فشار به اقتصاد کشور اشاره کرد و افزود: با تلاش نیروهای داخلی این فشارها را گذراندیم و در حال حاضر وضعیتی متفاوت از گذشته داریم وضع ما قابل مقایسه با گذشته نیست و در آخرین گزارشات غربیها آمده که ایران دوباره تحریمها را شکسته است.
وزیر نفت با بیان اینکه با کمک و ایستادگی مردم این تحریمها و دشمن را دور خواهیم زد، تصریح کرد: ظرفیتهای دولت برای مقابله با تحریمها آماده است و ایستادگی در مقابل تحریمها وضع کشور را خیلی متفاوت کرده و وضعیت بهتری نسبت به گذشته داریم.
وی از مصرف 450 میلیون متر مکعب گاز طی دو روز در سطح کشور خبر داد و اظهار داشت: با توجه به سرمای بیش از حد دو روز گذشته شاهد شکسته شدن رکورد مصرف گاز در کشور بودیم.
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