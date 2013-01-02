اختصاص 10 میلیارد تومان برای خرید کشتی ویژه تردد مردم خارگ

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون حسنوند چهارشنبهشب در نشست پیگیری مصوبات استانی دولت در بخش وزارت نفت در بوشهر اظهار داشت: رستم قاسمی وزیر نفت تلاشهای بسیار زیادی برای توسعه و آبادنی استان بوشهر انجام داده است که به عنوان رئیس جمهور معین استان محسوب میشود.
وی با اشاره به تعهدات و پروژههای اجرا شده توسط وزارت نفت در استان بوشهر، وزارت نفت را سنگربان اصلی جبهه اقتصاد مقاومتی و شکستن تحریم دشمن دانست و ادامه داد: وزارت نفت در استان بوشهر در کل کشور بینظیر که این مهم افتخاری برای بوشهر است.
استاندار بوشهر به توقعات مردم استان بوشهر از وزارت نفت برای عمل به تعهدات مصوبات سفرهای استانی اشاره کرد و افزود: مردم انتظار دارند همانطور که در مصوبات سفرهای استانی بوشهر موافقتهایی صورت گرفته مردم انتظار دارند این مصوبات اجرایی شود.
اختصاص پنج میلیارد تومان اعتبار به بخش ورزش استان بوشهر
حسنوند با اشاره به دستور وزیر نفت برای اختصاص پنج میلیارد تومان اعتبار به بخش ورزش استان بوشهر، تصریح کرد: امیدواریم این اعتبارات به صورت عادلانه در ورزش استان بوشهر توزیع شود.
وی با تاکید بر ضرورت تسریع در اجرای پروژههای وزارت نفت در استان بوشهر، تصریح کرد: انتظار داریم زمان کلنگزنی پروژه پتروشیمی دشتستان و گناوه از سوی وزیر اعلام شود و ما ایام دهه فجر را بهترین فرصت برای این امر میدانیم.
استاندار بوشهر در ادامه خاطرنشان ساخت: به منظور خرید کشتی ویژه تردد مردم خارک 10 میلیارد تومان اعتبار از سوی وزیر نفت اختصاص یافته است.
وی با تقدیر از حضور وزیر نفت در استان بوشهر بیان داشت: از توجه دولت و وزیر نفت که همیشه نسبت به مردم بوشهر با نگاه کاملا حمایتی و مثبت در جهت رشد و توسعه این استان اقدام کردهاند قدردانی میکنم.
حسنوند با اشاره به ظرفیتهای بالای نفت و گاز و پتروشیمی در استان بوشهر، افزود: مردم استان بوشهر هیچگاه خود را از نفت جدا نمیدانند و همیشه مردم در راستای حفظ استقلال سیاسی و اقتصادی کشور در سنگر مقدم کوشا بودهاند.
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