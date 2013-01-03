به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدمهدی انصاری در کارگروه بانوان و خانواده استان، با اشاره به برنامه ریزی دشمنان برای تضعیف بنیان های اجتماعی نظام اسلامی اظهار داشت: دشمنان تضعیف بنیان خانواده با تبلیغات گسترده و ترویج امور ضد دینی با استفاده از ابزارهای نوین را با قدرت برنامه ریزی کرده اند و این وظیفه مسئولان امر در نظام را برای مبارزه با ترویج فرهنگ بیگانه و همچنین تغییر الگوهای زندگی مردم بیشتر می کند.



وی خواستار برنامه ریزی گسترده دستگاه های اجرایی استان برای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب شد و افزود: استفاده از مبانی و دستورات دینی و همچنین تبلیغات و بهره گیری از ابزار های رسانه ای برای ترویج امر مهم عفاف و حجاب امری ضروری است.



معاون سیاسی امنیتی استاندار قم افزایش سن ازدواج در کشور را یکی از خطرات پیش رو عنوان و تصریح کرد: اساسی ترین هدفگیری برای برنامه ریزی استان باید به سمت تسهیل و ترویج ازدواج در جامعه باشد.



وی با اشاره به مشکلات موجود برای ازدواج جوانان و دلایل افزایش سن ازدواج خاطرنشان کرد: احصاء و بررسی علل و عوامل افزایش سن ازدواج در جامعه و همچنین برنامه ریزی جهت تبیین ازدواج سالم و آگاهانه باید به طور جدی در برنامه های دستگاه های اجرایی استان قرار گیرد.



حجت الاسلام انصاری اظهار داشت: با توجه به رهنمود مقام معظم رهبری در خصوص سبک زندگی مردم، نگاه جامع و کامل به امر ازدواج و تدوین بسته ای کاربردی جهت تبیین و ترویج ازدواج سالم و ساده که در روایات و موازین دین مبین اسلامی بر آن تاکید شده است، باید در دستور کار قرار گیرد.



تجهیز پایگاه‌های امداد جاده‌ای قم



معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان قم گفت: پایگاه‌ها و انبارهای امدادجاده ای استان به اقلام ضروری و موارد مورد نیاز از قبیل پتو، سبد غذایی، چادر و اقلام اسکان اضطراری ویژه در راه ماندگان تجهیز شد.



محمد رضا بهرامی گفت: در راستای اجرای طرح امداد زمستانی و با توجه به وضعیت خاص این استان و وجود مناطق شریانی همچون منطقه سلفچگان کلیه پایگاه های جاده ای در محور های مواصلاتی استان به اقلام اضطراری تجهیز شد.

وی خدمات امدادی هلال احمر را در روزهای برفی به عنوان یک فوریت اجتناب ناپذیر دانست و افزود: ارائه خدمات به افراد در راه مانده و متاثر از دگرگونی های طبیعی همچون برف و کولاک یک امر ضروری و حیاتی میباشد



معاون امداد ونجات جمعیت هلال احمر استان تصریح کرد: هلال احمر استان در مرحله نخست ویژه امدادگران و نجاتگران ،دوره های آموزشی جهت آمادگی هرچه بیشتر آنان برگزار و برای تجهیز و تقویت هرچه بیشتر پایگاهها و انبارهای امدادی موجود در پایگاههای امداد زمستانی برنامه ریزی جدی و منسجمی داشته است.



بهرامی با تاکید بر جایگاه ویژه ای که امدادرسانی در استان داشته بیان داشت: طرح امداد زمستانی امسال با تجهیز پایگاه‌های امدادی آغاز شده که اقلامی همچون پتو، مواد غذایی کنسرو شده، خرما، نان خشک،‌ بیسکویت و غیره ذخیره شده است.



این طرح از 22 آذر آغاز شده و با ادامه طرح امداد و نجات نوروزی تا 16 فروردین 92 ادامه خواهد داشت.