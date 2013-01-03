به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حسن عاملی شامگاه چهارشنبه در مراسم شب اربعین حسینی در حسینیه اعظم زنجان افزود: اگر سهم ما از ائمه معصومین این باشد که درولادت ها جشن بگیریم و گاه گاه به زیارتشان مشرف شویم وارتباط با امام حسین(ع) را باگریه تمام کنیم این سهم برای ما سهم ناچیزی است.

وی با بیان اینکه باید ارتباط خود را باخدا تعریف کنیم و بشناسیم که ارتباط در تمام شئونات تاثیر گذار است ادامه داد: خود ائمه مارابه این مهم دعوت کرده اند که خودتان را به سنخیت و شباهت با ما برسانیدتا سهم تان از ما بیشتر باشد امامان واسطه فیض این عالم هستند.

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل با اشاره به اینکه ارتباط خود با خداراچگونه تعریف میکنیم، ابرازکرد:چه دلیلی دارد که خداوند متعال 114 هزارپیامبر وکتاب آسمانی اش را به سوی بندگانش نازل کرده است که خدا در قران بندگانش را تهدید،گاه نوازش می کند وبا بندگانش حرف می زند.

حجت الاسلام عاملی ادامه داد:معلوم است که ما غیر از این ظواهریم که خدا حساب خاصی را با بندگان خود باز کرده پس این استعداد ها را در قبرستان دفن نکنیم.

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل تاکید کرد: هرگز این جمله رابیان نکنیم که مشکل وگره زندگی ما را به سوی امام حسین (ع) سوق میدهد بلکه حسین رابه خاطر خودش بخواهیم و از حسین حسین را بخواهیم.

حجت الاسلام عاملی افزود: ازچاه دنیا بیرون بیاییم که ما از آن این دنیا نیستیم این دنیا محل خوردن وبازی خانه نیست وباید خودرا مشغول لذت های مقطعی نکنیم.

وی ادامه داد: خدا دردنیا برای هرکسی سفره ای باز کرده است ولذتی که عارف در این دنیا می برد جماعت عامی این لذت را به بهشت نمی برند.