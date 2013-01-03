خنثی سازی 20 بمب در حلب/تعقیب تروریست ها در حومه حمص

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، یگان های مهندسی ارتش سوریه 20 بمب که در شماری از محله های قدیمی حلب توسط افراد مسلح کار گذاشته شده بودند را خنثی کردند.

خبر دیگر اینکه درگیری ها در شهر حلب و حومه این استان به ویژه در منطقه "الخفسه" ادامه دارد.

خبرگزاری سوریه نیز گزارش داد که نیروهای ارتش سوریه با گروه های تروریستی که به ساکنان ریف دمشق حمله می کردند و اموال آنها را به غارت می بردند درگیر شدند.

این درگیری به تخریب یک مرکز توپخانه ای ضد هوایی افراد مسلح منجر شد. از سوی دیگر ارتش سوریه به تعقیب افراد مسلح در مزارع منطقه "السعن" در حومه حمص ادامه دادند که این امر کشته و زخمی شدن شماری از این افراد را در پی داشت.

افراد مسلح همچنین به یک مجتمع ایستگاهی جمع آوری گاز وابسته به شرکت نفتی "حیان" حمله کردند و مقادیر زیادی از کالاهای این مرکز را به سرقت بردند.

این افراد همچنین به یک مجتمع تربیتی در حومه حمص حمله کردند و برخی لوازم موجود در این مرکز را تخریب و 13 رایانه را به سرقت بردند.

از سوی دیگر منابع اطلاع رسانی سوری گزارش دادند که شهروندان الحسکه شب گذشته در مناطق "تل علو" و روستاهای اطراف آن در مقابل گروه های مسلح که به دنبال غارت یک انبار غله بودند ایستادگی کردند.

این گروه ها همچنین در این منطقه به یک ساختمان هیئت سرمایه گذاری های سوریه یورش بردند و برخی لوازم موجود در آن را غارت کردند.